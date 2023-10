Van Unesco-erfgoed tot surfparadijs | Onze must-visits op Gotland, Zweden

Als je in Visby rondloopt, wordt het meteen duidelijk waarom dit Hanzestadje de aandacht trok van de Unesco: hier ademt alles geschiedenis. Die van de Vikingen en andere krijgers. © Casper Van Battum / Unsplash

Prinsessen in nood

De oude stad Visby is omzoomd met hoge stadsmuren en 27 torens, waarvan de oudste, Kruttornet, dateert uit 1166. De smalle straatjes met kasseien en kleurrijke gevels van huizen uit de twaalfde tot veertiende eeuw nodigen uit tot een wandeling. Visby was trouwens de inspiratiebron voor het denkbeeldige stadje Koriko, woonplaats van Kiki, de kleine heks in de animatiefilm uit 1989 van de Japanse filmregisseur Hayao Miyazaki.

Heel wat ambachtslui zijn zich hier komen vestigen. Ze verkopen designobjecten, op maat gemaakte meubels, keramiek, zilveren sieraden of warme kleding van schapenwol – hét dier van dit eiland. De ultieme must-see? De monumentale openluchtruïne van de Sankta Karin-kerk, ingewijd in 1412.

Voor een echt meeslepende ervaring kunnen avonturiers deelnemen aan Medeltidsveckan, het middeleeuwse festival dat elk jaar in augustus wordt georganiseerd. Een week lang gaat de stad terug naar de middeleeuwen. De plaatselijke bevolking en acteurs trekken historische kostuums aan om de rol van ridder of prinses in nood te spelen. Het uitgebreide programma bulkt van show en animatie.

Rust en absolute stilte

Maar naar Gotland kom je in de eerste plaats voor de rust en absolute stilte. Met niet meer dan achttien inwoners per vierkante kilometer is dat niet moeilijk. De meeste inwoners van het eiland wonen in en rond Visby. Wil je er even tussenuit, dan is een auto wenselijk, hoewel er ook voldoende fietspaden zijn. Op tien kilometer ten noorden van Visby vind je het gehucht Brissund. Eigenlijk is het niet meer dan een kleine landweg die leidt naar grote, mooie huizen en eindigt met een adembenemend uitzicht op zee, met een paar kleine visserswoningen die eruitzien alsof ze zomaar op het strand zijn neergezet. Själsö Bageri, een café met teakhouten terras en ligstoelen, heeft de beste ‘kanelbullar’ van het eiland: een typisch Scandinavische brioche met kaneel.

Aan de andere kant van het eiland, twintig kilometer naar het zuiden, volgt het dorpje Gnisvärd deels de kustlijn, met mooie, traditionele vissershutten in dat typische rode of gele hout. Sommige kun je huren voor een kort verblijf. Het dorp is ook beroemd om zijn stenen graven uit de bronstijd, gestapeld in de vorm van een boot.

In dezelfde omgeving ligt het strand van Tofta, met vijf kilometer parelwit zand: een paradijs voor surfers. Dat bewijzen de surfkampen die je hier vindt. Sommige bieden de mogelijkheid om op het strand te kamperen en die typische, houten sauna’s te gebruiken.

De kustlijn strekt zich uit over achthonderd kilometer. Dat betekent veel stranden, die tijdens het weekend bijzonder populair zijn bij gezinnen. De temperatuur van de Baltische Zee, zo’n 17 °C in de zomer, schrikt de Zweden niet af. Niet zelden tref je hier ‘s ochtends vroeg kleine groepjes aan die aan kustwandelen doen, weliswaar gekleed in wetsuits.

In het dorp Gnisvärd staan nog mooie traditionele vissershutten, in dat typische, gekleurde hout. © Alamy

Ingmar Bergman achterna

Dan gaat het over de weg naar Västerhejde, langs de golfbaan Suderbys – er zijn er bijna een dozijn op het eiland – naar Lilla Bjers: een boerderij, restaurant en kruidenierswinkel gerund door Margareta en Göran Hoas. In die oase van rust die zich uitstrekt over negentien hectare is alles onder de kassen biologisch geteeld en belandt ook alles op het bord. De aardbeien die aan het eind van het seizoen worden geplukt, worden gebruikt om azijn te maken. Sap van de berken wordt verwerkt in het dessert. Alles bij elkaar zijn er op het eiland bijna 1.400 boerderijen waar lammeren, koeien en schapen worden gefokt.

Een bezoek aan Gotland is niet compleet zonder een excursie naar Farö, het eilandje helemaal in het noorden. De stranden daar zien er wat uit als een maanlandschap, met hun ‘raukar’, die grote torens van kalksteen die worden gevormd door de golven. Vanuit het haventje van Farösund, 56 kilometer van Visby, brengt een veerboot die ook auto’s en fietsen meeneemt je in zes minuten naar de andere kant. Filmmaker Ingmar Bergman raakte verliefd op de streek toen hij begin jaren 60 locaties zocht voor ‘Als in een donkere spiegel’ (1961). Later keerde hij terug voor de opnames van ‘Maskers’ (1966) en liet hij er een huis bouwen.

Het Bergman Center, een klein museum over de Zweedse regisseur, dompelt je helemaal onder in zijn wereld. Zijn huis met uitzicht op de Oostzee, typisch Scandinavisch design met zeer veel hout, kun je bezoeken in augmented reality. Vandaag verblijven er geregeld kunstenaars, want het is een plek die met zijn ongeëvenaarde rust uitnodigt om creatief te zijn.

Het strand van Tofta, met vijf kilometer parelwit zand, is een paradijs voor surfers. © Gotland.com