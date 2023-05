Wat te doen in Marseille: hotels, restaurants en must-visits

| Waar? | Marseille

| Prijs? | Vanaf 94 euro per nacht

Hotel Le Corbusier © Hotel Le Corbusier

3 | Tuba Club

We hebben een zwak voor plekken die zichzelf ‘club’ noemen: dat woord impliceert een verbondenheid en een gemoedelijke sfeer. ‘Een plek voor vrienden, door vrienden’: zo wordt Tuba Club, gevestigd in een voormalige duikclub, omschreven door de mede-eigenaren Greg Gassa,een Marseillaanse restauranthouder, en Fabrice Denizot, een filmproducent. Het gastenverblijf heeft een prachtig gemeenschappelijk salon – waar ‘s ochtends het ontbijtbuffet wordt geserveerd – en een gezellige rooftop ‘Bikini Bar’. Locatie: Les Goudes, een rustig vissersdorpje aan de rand van het Parc National des Calanques.

Tuba Club © Micha Pycke

De look-and-feel van dit hotel werd bedacht door binnenhuisarchitecte Marion Mailaender. Alle kamers hebben een fantastisch uitzicht over de baai en overal waar je kijkt, zie je eigenzinnige details, geïnspireerd op Eileen Gray en de modernistische ‘Cabanon’ van Le Corbusier in Roquebrune-Cap-Martin.

Tuba Club © Micha Pycke

In het restaurant serveren de jonge chefs Sylvain Roucayrol en Paul-Henri Bayart veel rauwe bereidingen van vis, met sashimi van zeebaars en carpaccio van tonijn als hoogvliegers. Maar het is vooral de filmische setting die beklijft: de loungezetels, eettafels en stoelen zijn ogenschijnlijk willekeurig op de rotsen voor het hotel geplaatst, waar de geur van gegrilde vis en pastis zich mengt met die van zonnecrème en het zoute water.

| Waar? | Les Goudes (Les Calanques)

| Prijs? | Vanaf 230 euro per nacht – Minimaal twee nachten

Restaurants

1 | Cécile Food Club

Cécile Food Club en Tuba Club delen behalve het woord ‘club’ in hun naam ook Marion Mailaender als interieurarchitecte. Zij gaf deze ‘eetclub’ een look die geïnspireerd is op de kruidenierswinkels uit de jaren 60: minimalistisch maar warm, retro en modern tegelijk. De plek mag er dan al vintage ‘Rivièra’ uitzien, het concept is op-en-top grootstedelijk: Cécile Food Club is open van 8 tot 20.30 uur en is tegelijk café, deli en traiteur. Je vindt er de hele dag door een wisselend menu: koffie, vers gebak, salades en heerlijke focaccia en panzerotti.

Cécile Food Club © Micha Pycke

Achter Cécile schuilen Barthélémy Tassy uit Marseille en diens vrouw, het Amerikaanse topmodel Erin Wasson. Zij riepen de hulp in van chef en jeugdvriend Paul Langlère, die eerder al in het palacehotel Plaza Athénée in Parijs kookte.

Cécile opende afgelopen maart de deuren op de beroemde Corniche Kennedy – de kustweg van Marseille – en is al zo ‘hot’ dat het er in het weekend vaak aanschuiven is. Maar dat hoeft niet erg te zijn, want zo wordt het geïmproviseerde terras in een mum van tijd een coole ontmoetingsplek.

| Waar? | Marseille

| Openingstijden? | Van donderdag tot en met maandag – Van 8 tot 20.30 uur

2 | Chez le Belge

In een paradijselijke baai op een halfuur van Marseille serveert Chez le Belge al meer dan dertig jaar zijn mythische spaghetti bolognese in een ‘cabanon’ zonder stromend water of elektriciteit.

Chez le Belge © Chez le Belge

De Calanque de Marseilleveyre is alleen per boot of te voet bereikbaar. Vanaf het haventje van Callelongue is het zo’n klein uur stappen op de GR98. Hier geen vis (want er is geen elektriciteit, en dus geen koelkast), maar dus de fameuze spaghetti bolognese, die je het best doorspoelt met een kannetje rosé. Let op: geen elektriciteit, geen telefoon, geen reserveringen of creditcards.

| Waar? | Calanque de Marseilleveyre (Les Calanques)

3 | L’Eau à la Bouche

Laat je niet misleiden door het uiterlijk: achter de ietwat kitscherige façade gaat een van de beste pizzeria’s van Marseille schuil. Achter de pizzaoven staat Rodolphe Bodikian, voormalig medewerker van sterrenchefs Guy Savoy en Alain Ducasse. Hij bereidt de klassiekers (pizza margherita met ultradun deeg), maar ook meer regionale en zeer gedurfde composities, zoals een pizza met avocado, banaan, bloedworst en pikante olie…

L’Eau à la Bouche © L'Eau à la Bouche

Marseille is trouwens een stad van pizza en voetbal. Iedereen heeft een mening over beide, en de vraag naar de beste pizza van de stad is een terugkerend onderwerp. Behalve L’Eau à la Bouche komt ook La Bonne Mère vaak als winnaar uit de bus, waar een Marseillais met Napolitaanse roots over de pizzaoven regeert. Doe zelf gerust je vergelijkend onderzoek!

| Waar? | Marseille

| Openingstijden? | Van woensdag tot en met zondag

Must-visits

1 | Friche de l’Escalette

Tot voor kort was dit niet meer dan de ruïne van een voormalige loodfabriek, nu een origineel kunstpark aan de rand van het mooie Parc National des Calanques. De Parijse galeriehouder Eric Touchaleaume verzoent hier industrieel erfgoed, schatten uit het modernisme en jong talent. Blikvanger zijn onder andere de twee demonteerbare huizen van architect-ontwerper Jean Prouvé.

Friche de l’Escalette © Archives Galerie 54 | C. Baraja et/ou E. Touchaleaume

| Waar? | Marseille

| Openingstijden? | Tussen 1 juli en 31 augustus – Volgens afspraak

2 | La Traverse

Schuin over Cécile Food Club ligt La Traverse, het nieuwe huis van galeriehoudster en curator Catherine Bastide. Zij runde twintig jaar lang haar gelijknamige galerie in Brussel, tot ze in 2020 naar ­Marseille vertrok.

La Traverse © Jean-Christophe Lett

Daar toverde ze een prachtig herenhuis uit het begin van de twintigste eeuw om tot een multidisciplinaire residentie en een kunstgalerie voor tentoonstellingen, voorstellingen en culinaire happenings.

| Waar? | Marseille

3 | Sarah Espeute – Œuvres Sensibles

Sarah Espeute is een Franse kunstenares-ontwerpster die in haar atelier in Marseille poëtische en minimalistische borduurwerken op textiel maakt met uitsluitend oude stoffen en materialen.

Sarah Espeute – Œuvres Sensibles © Sabrina Hadj-Hacene

Ze verzamelt oude linnen en katoenen lakens van particulieren in heel Frankrijk, zodat elk werk een eigen geschiedenis heeft. Op dit moment vormt ze haar atelier ook om tot een winkel, die ‘Sensible’ zal heten. Hou haar Instagram in de gaten voor de opening!