5x fietsen in België in de herfst | Kopecky en Van Aert achterna (ook voor amateurs)

De Blauwe Lus neemt je mee dwars door de Vlaamse Ardennen. 80 kilometer lang rij je over alle bekende kasseistroken, stercoureurs als Wout van Aert en Lotte Kopecky achterna. Gevreesde kuitenbijters als de Oude Kwaremont en de Koppenberg beklim je - waarschijnlijk - niet met een soepele pedaaltred, want het mag dan wel de kortste Ronde van Vlaanderen-route zijn, de lichtste is het allesbehalve.

De Blauwe Lus

| Vertrek- en aankomstpunt | Markt, 9700 Oudenaarde

| Meer info | routen.be

3 | Zweten voor de thermen

UNESCO-fietsroute | Etappe 8 | Durbuy-Spa

Ook een pittige route. In 63 kilometer reis je van de Condroz naar de poorten van de Ardennen, langs cultureel en historisch schoons. Eindigen doe je in het kuuroord Spa. Van daaruit kun je nog een laatste sprintje trekken richting verwennerij in het hotel Manoir de Lébioles alias Le Petit Versailles, in de heuvels van Creppe in de Ardense bossen. Aanwezig: 16 luxekamers, een spa, een wellnesscenter met zwembad, en een gastronomisch restaurant.

UNESCO-fietsroute | Etappe 8

| Vertrekpunt | Durbuy

| Aankomstpunt | Spa

| Meer info | visitwallonia.be

4 | De grote gastronomie wacht

Wijnlandschappenroute | Kasteel van Horst, Holsbeek (Vlaams-Brabant)

Deze route trakteert je op een portie culinaire verwennerij. Aan het kasteel van Horst ontspringt een 50 kilometer lang fietstraject doorheen de Hagelandse heuvels, langs verschillende wijngaarden en -domeinen. Een van de topadressen onderweg is De Victorie in Linden, het restaurant van het ambitieuze wijndomein Vandeurzen, op een gezwinde pedaaltred van de wijngaarden van de familie.

Wijnlandschappenroute

| Vertrek- en aankomstpunt | Kasteel van Horst

| De Victorie | Kerkdreef 1, 3210 Linden

| Meer info | toerismevlaamsbrabant.be

5 | Op visite bij de prof

The Sweet Loop | Coo

Deze fietslus telt 60 kilometer en bewijst dat je ook zonder al te veel te moeten klimmen een fijn stukje Wallonië kunt ontdekken per fiets. Het vertrek- en aankomstpunt is Le Coffee Ride in Coo (Stavelot), dat naast een toffe brunchplek en koffiebar ook een fietshotel biedt. De eigenaars zijn voormalig profrenner bij Lotto-Bodysol Jeroen van Schelven en zijn vrouw.