5x highspeedluxe | De beste speedpedelec-accessoires

2. Music on the road | Shokz OpenRun Pro

De Shokz OpenRun Pro zorgt voor muziek, zonder het omgevingsgeluid te blokkeren. © Shokz

Wie met de auto of het openbaar vervoer naar het werk pendelt, kan probleemloos genieten van een streepje muziek onderweg. Maar op de fiets is je oren afsluiten van de omgeving een slecht idee. Een 'bone conduction'-hoofdtelefoon stelt je wél nog in staat om omgevingsgeluid te horen én te genieten van muziek. Het geluid komt via trillingen op je jukbeenderen bij je gehoorzenuwen terecht zonder je oorkanaal af te sluiten.

De Shokz OpenRun Pro is een premium sportkoptelefoon met bone conduction. Draadloos via bluetooth en bestand tegen regen en zweet. De batterij zingt het zo'n 10 uur uit.

3. Een veilig en stijlvol hoofd | Edenist Core, Hedon

De Edenist Core is geschikt voor gebruik op een speedpedelec. © Hedon

Fietshelmen zijn onontbeerlijk als bescherming, maar niet altijd het laatste woord in design en draagbaarheid. Het Britse bedrijf Hedon maakt helmen die veilig én stijlvol zijn. De productie gebeurt volledig met de hand in de workshop in Londen. Een volledig op maat gemaakte helm met een customized design bestellen is ook mogelijk. Deze helm uit de 'Edenist Core'-reeks is conform de EN1078-veiligheidsnorm en dus geschikt voor gebruik op een speedpedelec.

4. Belgische fietskledij | Peloton De Paris-fietstrui

Peloton De Paris-regenjack in roestkleur. © Peloton De Paris

In België fietsen is hopen op zon en voorbereid zijn op regen. Deze uniseks fietstrui van het Mechelse Peloton De Paris is waterafstotend en ademend. Zodat je zelfs tijdens een hevige inspanning droog en koel blijft. En geef toe: ze is ook een pak oogstrelender dan de doorsnee fietstrui vol sponsorlogo's.

5 | Warm of koud | Deboyo Race-thermische drinkbus, Elite

De Deboyo Race-drinkbus in roestvrij staal. © Elite