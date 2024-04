Nafi Thiam is gasthoofdredacteur van Sabato magazine

Ik wil in Parijs van de piste stappen met het idee dat ik alles heb gegeven, zowel in het stadion als in de jaren ervoor. Als de beste atlete die ik ooit kan zijn.

Nafi Thiam | De 7-kampster in 7 cijfers

7 | Eerste atletiekwedstrijd

‘In het kielzog van mijn moeder sta ik op mijn zevende voor het eerst op de piste van Sambre et Meuse Athlétique Club (SMAC) in Jambes. Tijdens mijn eerste wedstrijden win ik potjes confituur. Vind ik lekker.’

14 | Eerste officiële gouden medaille

‘In 2009 pak ik in Gent – ik ben dan 14 – mijn eerste nationale jeugdtitel. Sinds eind 2008 zit ik bij de atletiekafdeling van RFC Liège, waar Roger Lespagnard me traint. Dat hij dat 14 jaar lang zal blijven doen, weet ik dan nog niet.’

2,02 | Hoogste sprong

‘In 2019 spring ik in het Zuid-Franse Talence de sprong van mijn leven. Nooit ging iemand in de zevenkamp hoger dan 2,02 meter. Ik doe het in één poging en ben, euh, in de wolken.’

7013 | Puntenrecord op de zevenkamp

‘Op de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis in 2017 verbeter ik met 59,32 meter het Belgische record speerwerpen, dat nog steeds standhoudt. Die hele zevenkamp is een van mijn grote momenten: ik win met een totaal van 7013 punten en behaal de derde plaats op de ranglijst aller tijden. Slechts drie vrouwen sloopten eerder de magische 7000 puntengrens.’

6,86 | Verste sprong

‘In 2019 breek ik in Birmingham, Engeland, het Belgische outdoorrecord verspringen: 6,86 meter. Het jaar erna doe ik dat in het Noord-Franse Liévin ook indoor: 6,79 meter. Beide records staan nog altijd overeind.’

12 | Aantal medailles zevenkamp senioren

‘In totaal behaalde ik in de zevenkamp al 12 medailles bij de senioren. Goud, brons of zilver: ze zijn voor mij allemaal van betekenis. Brons EK 2014, zilver EK indoor 2015, goud Olympische Spelen Rio 2016, goud EK in­door 2017, goud WK outdoor 2017, goud EK 2018, zilver WK 2019, goud EK indoor 2021, goud Olympische Spelen Tokio 2021, goud WK outdoor 2022, goud EK outdoor 2022 en goud EK indoor 2023.’

27 | Aantal uren training per week