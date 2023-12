Pimp je skivakantie in Frankrijk met deze must-do tips

Cédric Grolet is dé man van het moment in de patisseriewereld. Niet omdat zijn video’s al miljoenen keren zijn bekeken door zijn 8,8 miljoen volgers (!) en ook niet omdat hij weleens Blake Lively, Chiara Ferragni of Rosalía uitnodigt om samen met hem een recept te verzinnen. Wel omdat Grolet gewoon een van de beste patissiers ter wereld is: getalenteerd én grensverleggend.

Lees meer Dé skitrends van 2023 | Skiën in Japan en tourskiën zonder lift

Hij drukte zijn stempel al op Parijs, Londen en Singapore. En deze winter biedt hij zijn signature­creaties – die vaak de look hebben van vers fruit, zoals zijn ‘Citron Vert’, maar evengoed de vorm van een ‘Rubik’s Cube’ kunnen krijgen – ook aan in hotel Les Airelles in Courchevel. Hij staat trouwens in voor alle zoetigheden van het hotel, van de viennoiserieën tot het gebak, inclusief de desserts op het buffet van La Table des Airelles.

| Wanneer | ‘s Middags of vieruurtje

| Prijzen van het gebak | Nog niet bekend

| Prijs voor een dubbele kamer, incl. ontbijt | Vanaf 1.700 euro

| Website | airelles.com

Patissier Cédric Grolet biedt zijn signaturecreaties deze winter aan in hotel Les Airelles in Courchevel. © Calvin Courjon

Extreme recovery

Met zijn zes dorpen tussen 1.100 en 1.850 meter is Courchevel, dat op 8 december opent, nog altijd het meest exclusieve Franse skioord. Dat proef je meteen in het onlangs gerenoveerde resort Aman Le Mélézin (dat dit jaar zijn dertigste verjaardag viert en nog altijd de enige Europese vestiging is van de Aman Resorts-groep). De 31 suites en kamers, het Nama-restaurant, de bar en de bibliotheek baden in een warme, eigentijdse chaletsfeer, een mix van Frans én Japans. Maar het pronkstuk is toch de holistische spa van 767 vierkante meter.

Wie kiest voor het ‘Spa Escape’-arrangement krijgt toegang tot het overdekte zwembad, twee jacuzzi’s, een stenen hamam, sauna en fitnessruimte. Ook een dagelijkse spa-experience staat op het programma, met een ochtendsessie van dertig minuten yoga, gevolgd door een holistische massage (vijftig minuten) én een sessie van dertig minuten ‘iyashi dôme’, de Japanse infraroodsauna die naar verluidt het lichaam zuivert en toxines elimineert.

| Prijs per nacht voor een tweepersoonskamer in halfpension | Vanaf 1.600 euro

| Prijs voor vijf nachten met het ‘Spa Escape’-arrangement | Vanaf 8.000 euro

| Website | aman.com

Het resort Aman Le Mélézin in Courchevel is volledig gerenoveerd. Met als pronkstuk de holistische spa van 767 vierkante meter. © Alex Moling

3 | Club met sneeuwgarantie

Val d’Isère

Wintervakanties vormen al sinds 1956 de tweede pijler in het Club Med-vakantieaanbod. Wat begon met één bergresort in het Zwitserse Leysin is uitgegroeid tot een indrukwekkende portefeuille met toplocaties in de Alpen zoals La Rosière, Tignes en Val d’Isère.

Lees meer Skiën of snowboarden beu? Maak kennis met ice floating en snowkiten

Dat laatste resort heropende vorig seizoen na een twee jaar durende renovatie en behoort voortaan – in Club Med-jargon – tot de ‘Exclusive Collection’ van de vakantiemaker.

Is de helft van de pistes twee dagen gesloten? Dan krijg je van Club Med vijfhonderd euro voor een volgende skitrip. © Courtesy of Club Med

Opmerkelijk is in ieder geval hoe Club Med erin geslaagd is om het reusachtige complex, met 216 kamers op 24.000 vierkante meter, toch knus te laten aanvoelen. De hybride architectuur met hout en steen, een mix van een chalet en een groot hotel, past naadloos in de besneeuwde omgeving, met veel knappe chalets in de hippe wijk La Legettaz.

Opmerkelijk: Club Med geeft sneeuwgarantie voor zijn veertien resorts in de Franse, Italiaanse en Zwitserse Alpen. Concreet: bij het boeken van je reis kun je de verzekering ‘Écran Total Neige’ aangaan. Is meer dan de helft van de skiliften twee opeenvolgende dagen gesloten in de vijf dagen vóór je vertrek, dan kun je je vakantie annuleren. Gebeurt dat tijdens de vakantieperiode zelf, dan krijg je een compensatie van vijfhonderd euro per persoon in de vorm van een voucher voor je volgende skitrip.

| Open vanaf 10 december 2023