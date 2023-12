Trend | Digital snowmads combineren werk met wintersport

Bij ‘remote werken’ horen doorgaans paradijselijke beelden van gelukzakken die zich met een laptop in een hangmat onder een palmboom hebben genesteld, met een jaloersmakende hashtag ‘office of the day’. Maar nieuw en steeds populairder is het combineren van werk en wintersport. Gedurende enkele maanden per jaar vervellen de digital nomads tot digital snowmads.

Wij trokken naar Ama Stay, een gloednieuw designhotel dat de eerste workationbestemming moet worden in Kronplatz, het populaire skigebied in Zuid-Tirol. De hotelfilosofie luidt hier ‘focus, relax, adventure’. Oprichters van Ama Stay zijn de broers Markus en Klaus Promberger, wier ouders een kwarteeuw lang Utia de Börz uitbaatten, een überklassieke alpenherberg aan de rand van het mooie Puez-Geisler-natuurreservaat.

Die expertise en hun liefde voor hun geboortestreek combineerden de broers met hun vele buitenlandse reis­ervaringen. Zo lijkt Ama Stay meer op een designhotel dan een skichalet, in de lobby waan je je evengoed in Milaan, Kopenhagen of Biarritz. Elke kamer is een Pinterest-perfect voorbeeld van japandi-geïnspireerd design: uitgepuurd, clean en warm tegelijk, met veel lichtgekleurd hout en een palet van uitsluitend vanille, beige en greige.

Pronkstuk van Ama Stay is de uitgebreide luxewellnessruimte, met onder meer een outdoor-infinityzwembad dat een fabelachtig uitzicht biedt op het berglandschap van de Dolomieten.

Welgekomen reset

Misschien klinkt dat een beetje saai, maar het volledige gebrek aan visuele prikkels biedt hier net een instantgevoel van rust, focus, sereniteit. Het voelt als een welgekomen reset voor dolgedraaide hoofdjes, de overtreffende trap van een keurig opgeruimd bureau. Soms is er niet veel meer nodig dan een escape uit je dagelijkse omgeving, met rust en wifi, om eindelijk die lange to-dolijst te tackelen.

De ambitie, in de woorden van CEO Markus Promberger, is een plek te creëren ‘die net zo veelzijdig is als het leven zelf en net zo divers en individueel als onze gasten’. Het apart­hotel biedt zowel kamers als appartementen met hotelservice, je kunt hier een lang weekend boeken, maar gasten die een maand blijven, zijn geen uitzondering. Er zijn sobere kantoorruimtes waar remote workers zich kunnen terugtrekken en conferentiekamers voor groepen en bedrijven.

Maar hoe fervent Ama Stay zich ook richt op de remote workers en digitale nomaden, het voelt sneu om hier vastgeklonken te zitten aan onze laptops in het hotel, terwijl er zoveel sneeuwpret te ontdekken valt daarbuiten. Ama Stay bevindt zich in San Vigilio di Marebbe, op een steenworp van het Kronplatz-skigebied, met meer dan 120 kilometer aan sneeuwzekere pistes, moderne skiliften én driehonderd dagen zon per jaar. Tussen je Zoom-meetings door kun je hier alpineskiën, snowboarden, langlaufen of – aanrader voor wie het nooit eerder probeerde – sneeuwschoenwandelen in de natuurpracht, die trouwens erkend werd als Unesco-werelderfgoed.

Een workation in de sneeuw vraagt een andere mindset dan op het strand. ‘Even’ gaan snowboarden is immers niet mogelijk. Het vergt dus discipline en planning. © Altumcode / Unsplash

Van alle leeftijden

Het combineren van werk en wintersport is een trend die de Belgische ondernemer Emmanuel Guisset al langer heeft gespot. Als medeoprichter en CEO van Outsite beheert hij een netwerk van ongeveer veertig coliving- en coworkingplekken over de hele wereld. Die zijn er zowel in grootsteden als strandparadijzen, maar ook in de bergen: Lake Tahoe in Californië is een van hun populaire bestemmingen, en ook Denver en Boulder in Colorado trekken veel wintersportfanaten. Er wordt gezocht naar een nieuwe locatie in Europa: Chamonix zou bijvoorbeeld ideaal zijn, vertelt Guisset, omdat hij voor Outsite alleen bestemmingen wil die het hele jaar door aantrekkelijk genoeg zijn.

‘Digital nomads waren oorspronkelijk vooral jonge mensen, die met hun laptop op locaties gingen werken waar het leven goedkoper was dan thuis, in Thailand of Bali’, zegt Guisset. ‘Maar de groep remote workers is veel diverser geworden: we zien mensen van alle leeftijden, die op een bepaalde manier gedurende een periode werk en ontspanning willen combineren.’

Discipline en planning

Het werken afwisselen met sport en natuur, is sowieso goed voor de productiviteit en de creativiteit, meent Guisset. Maar een workation in de sneeuw vraagt een andere mindset dan een verblijf op het strand. Genieten van de zon terwijl je mailtjes typt, en als koffiepauze even een verfrissende duik in de zee nemen, dat is haalbaar. Maar ‘even’ gaan snowboarden – kleren wisselen, de lift op – dat is een heel andere uitdaging qua timing. ‘Het vergt discipline en planning, dat klopt’, zegt Guisset. ‘We zien mensen die elke ochtend twee of drie uur gaan skiën voor ze aan het werk gaan. De gemiddelde ‘workation’ duurt bij ons twee weken, maar daar zitten ook verblijven bij van drie maanden. En evengoed mensen die een weekje of een lang weekend komen, om een weekend optimaal van alle wintersportfaciliteiten te genieten, en op de werkdagen gewoon aan hun computer zitten.’

Waar het op neerkomt: niet beteuterd zijn als jij in een hotelkamertje aan je laptop plakt, terwijl er daarbuiten pistes te ontdekken zijn, sneeuwengeltjes om te maken in de verse sneeuw, après-skifeestjes om je in te verliezen. Als de combinatie werk-leven doorgaans al een moeilijk evenwicht is, dan kan de fomo bij een werkvakantie nog wat harder toeslaan.

Voor een geslaagde workation is dat dus de grote uitdaging: dankbaar zijn voor elk moment skipret. Geloven dat het glas halfvol is, met glühwein of een andere après-skidrink naar keuze.