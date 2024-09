Waarom fietsatelier Jaegher in Gent de lieveling is van Tom Boonen en Tim Merlier

In deze rubriek geven we het woord aan makers die het gemaakt hebben. Deze week: fietsenmakers Christophe Ghewy en Kurt Stallaert over Tom Boonen, de wegwerpmentaliteit en enorme puzzels.

Hoe maakt u het?

‘Goed, spannend om op 12 september ons atelier in Gentbrugge officieel te openen. Tot nog toe zat Jaegher verspreid over drie locaties, vanaf nu zullen de showroom, het lasatelier en de voorraad onder hetzelfde dak zitten op de Arsenaalsite in Gent. Precies op de plek waar in 1919 de derde Ronde van Vlaanderen aankwam, toen hier nog een velodroom stond.’

Advertentie

‘In 2012 begon Jaegher als een jongensdroom en hobbyproject. Nooit hadden we durven te dromen dat we zo’n atelier zouden hebben. Maar dankzij investeerders, onder meer ex-wielrenner Tom Boonen, ex-basketballer Tomas Van Den Spiegel, en Lieven Vanlommel – de oprichter en CEO van de producent van verse maaltijden Foodmaker – konden we deze stap zetten.’

Advertentie

Wat maakt je dag goed?

‘Een euforische klant zien buitenrijden met de droomfiets die we voor hem op maat hebben vervaardigd. Ik zou ook zeer gelukkig zijn mocht een profrenner ooit Parijs-Roubaix winnen op een van onze inox fietsen. Mijn dag was ook goed toen prof Tim Merlier op zijn Jaegher-Beachbike Belgisch kampioen beachracen werd, terwijl hij voor al zijn andere fietsen gesponsord wordt door een groot merk. En ik was vereerd toen Zdenek Bakala, de Tsjechische zakenman die eigenaar is van wielerploeg Soudal Quick-Step, bij ons in het atelier een fiets kwam bestellen. Zijn ploeg rijdt met de beste fietsen ter wereld, maar zelf is hij gek van handgemaakte Jaeghers, net als Tom Boonen. Toen die zijn tweede model bij ons bestelde, stelde hij meteen voor om investeerder te worden.’

Hoe maak je het verschil?

‘We beginnen pas een fietskader te bouwen als we de exacte maten en wensen van de klant kennen. We werken met inox, een edel materiaal dat niet vaak gebruikt wordt, omdat de metaalbewerkingsmachines veel sneller verslijten bij inox en omdat het veel moeilijker last dan staal of titanium. Onze bikes zijn even sportief als die van professionele wielerploegen, maar zijn wel 100 procent op maat gemaakt. Alle buizen worden tot op de millimeter gezaagd en aan elkaar gelast volgens de unieke afmetingen en wensen van de klant. Veel fietsmerken zeggen dat ze maatwerk doen, maar eigenlijk passen ze bestaande modellen lichtjes aan.’

© Alexander D'Hiet

Heb je het gevoel dat je het gemaakt hebt in het leven?

‘Nee, totaal niet. Telkens als je denkt ‘we zijn er’, moeten we weer stappen zetten om de rest voor te blijven. Je kunt niet stilstaan als je de referentie in innovatie wil zijn. We maken geen stalen retrofietsen, we zijn een maatwerkbedrijf dat ambacht met hightech combineert.’

Advertentie

Wat is er momenteel in de maak?

‘Momenteel hebben we 54 bestellingen binnen voor nieuwe bespoke fietsen, van opmeting tot productie en levering. Deze week is onze adventure bike ‘Typhoon’ gelanceerd, een fiets met onderdelen die we zelf hebben ontwikkeld. Maar we zijn intussen al drie jaar in stilte bezig met het Jaegher Phoenix 3D-project, in samenwerking met de KU Leuven en het Belgisch Instituut voor Lastechniek. We experimenteren met onderdelen in inox, die ge-3D-print zijn: technisch en esthetisch gaat voor ons nu een wereld open. In ons ideale toekomstscenario komt de klant de showroom binnen, laat hij zich opmeten, laat hij de onderdelen op maat 3D-printen en wordt de fiets ter plekke gelast.’

Waar moet je dringend nog werk van maken?