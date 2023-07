Achter de schermen bij RSCA's 'Belgium's biggest business club'

Toch zien we blije gezichten in Le Saint-Guidon. Zopas heeft niemand minder dan Yves Mattagne hier voor het eerst een viergangenmenu voorgesteld. En zijn eerste voorgerecht, een aromatische creatie van nobashigarnaal met onder meer jus van duindoornbes, citrus, mango, granaatappel en daikon, valt erg in de smaak. De tweesterrenchef van La Villa Lorraine zal de komende drie seizoenen koken in het gastronomisch clubrestaurant waar in vervlogen tijden Michel Verschueren en Constant en Roger Vanden Stock hun tafelgenoten imponeerden. Daarnaast zal hij in het foodsharingrestaurant La Table du Chef demonstreren wat hij zoal aan inspiratie meebracht van zijn wereldreizen. Food for soul.

Ludo Coeck

Sterrenchef Yves Mattagne. © Alexander d'Hiet

Voor het nieuwe seizoen werd het aantal restaurantconcepten in het Lotto Park uitgebreid van vijf naar zeven. Het meer toegankelijke Grand Place werd vernieuwd en biedt een fusionkeuken. Le Jardin des Saveurs is er voor seizoensgebonden buffetten. La Mi-Temps is een nieuw, flexibel concept waar bezoekers ook tijdens en na de wedstrijd kunnen eten. Ook de Brusselse brasseriekeuken van Le Ket is nieuw. De 40 loges krijgen aparte catering met butlerservice.

De inspirator achter die uitbreiding is Marc Coucke himself, die ook meteen na zijn overname van de club het culinaire luik nieuw leven inblies. 'Inzake gastronomie zijn we vandaag de onbetwiste nummer één in het Belgische voetbal', zegt Bornauw. 'Voor Le Saint-Guidon en La Table du Chef hebben we met Yves Mattagne de software geherprogrammeerd. Er liepen cateringcontracten af, en we wilden een upgrade.'

CEO Non-Sports Kenneth Bornauw bij chef Yves Mattagne. © Alexander d'Hiet

'Een medewerker kende de mensen van Simply Better, het event- en foodbureau dat al met Yves werkte, onder meer voor de pop-up La Terrasse O2 in Ukkel. We zijn gaan eten in La Villa Lorraine en van het een kwam het ander. Nu, je klopt niet zomaar bij elke tweesterrenchef aan met de vraag om hier te komen koken. Yves heeft een enorm drukke agenda en reist de wereld rond. Maar hij was zeer willing. En ik kan je zeggen: hij wordt er degelijk voor betaald maar doet het niet voor het geld.'

Dat Mattagne een Brusselaar uit Etterbeek is die in Ukkel woont én Anderlecht-supporter is, maakt ook dat hij goed past bij de club. 'Yves brengt ook visibiliteit', zegt Bornauw. 'Hij is een kok die uit zijn keuken komt. Dat is belangrijk. Eens iets afbakken aan tafel en zo. Daarvoor betalen mensen. Het is anders dan een cateraar die komt koken. Vroeger was het ook goed, hoor. J&M is een topcateringbedrijf, maar dat is iets anders dan een tweesterrenchef als uithangbord. Tijdens minstens een op de twee thuiswedstrijden zal Yves fysiek aanwezig zijn. En hij kookt, hé. Hij staat daar niet te kijken.'

'Op zondag is het makkelijker, dan is La Villa Lorraine gesloten', zegt Mattagne zelf. 'Voor mij is het een nieuwe uitdaging: ik had nog nooit gekookt voor een voetbalclub. Als kind was Anderlecht mijn ploeg - ik wilde Ludo Coeck zijn. Jarenlang was ik een hevige supporter, later ontbrak het me aan tijd om regelmatig te komen.'

Sterrenchef Yves Mattagne. © Alexander d'Hiet

'Le Saint-Guidon was destijds uniek: een clubrestaurant met een Michelinster', zegt hij. 'Ik heb er ook weleens gegeten. Anderlecht-manager Michel Verschueren kwam ook soms ook bij mij naar Sea Grill, maar at vaker bij Pierre Wynants, die hier vaak naar de wedstrijden kwam kijken. Zijn Comme Chez Soi was een Anderlecht-bastion, La Villa Lorraine - toen van Freddy Vandecasserie - was daarentegen een Club Brugge-bastion. Die rivaliteit leefde ook in de restaurants.'

'Ik heb al 30 menu's gemaakt', zegt hij. 'Inclusief aanpassingen voor allergieën en zo. Ik werk voor de externe cateraar Simply Better, maar het is niet zo dat ik alleen recepten maak. Het zijn mijn twee souschefs uit La Villa Lorraine die de mise en place doen. Zij kennen mijn manier van denken en uitvoeren. Zij weten wat ik wil. Mijn ploeg zal hier altijd zijn.'

Tafel 1

Als tweede voorgerecht verschijnt heerlijke, in sake gemarineerde kabeljauw met een salade van wakame, koolrabi, katsuobushi (gefermenteerde en gedroogde tonijn) en een saus op basis van Japanse whisky. Er komt een voortreffelijk witte bourgogne uit 2014 bij. Als hoofdgerecht volgt een feest van piepkuiken uit de Dombes met morilles, sjalot, gerookte paling en espuma van vin jaune. Een dessert van rode vruchten met Italicus-likeur, slagroom met yuzu, venkel en kokos maakt het af.

Restaurantgast Richard Kawa. © Alexander d'Hiet

'Ik heb hier nog nooit zo goed gegeten', zegt Richard Kawa. Hij heeft twee businessseats in de eretribune en eet al jaren voor elke thuiswedstrijd in Le Saint-Guidon. Gedurende 25 jaar was hij hoofdscheidsrechter van de jeugd en sportjournalist in bijberoep. 'Hier heb ik wedstrijden met Remco Evenepoel, Romelu Lukaku en Vincent Kompany gefloten als ketjes', lacht hij. 'Ik eet ook regelmatig in La Villa Lorraine. Je herkent de hand van Mattagne meteen. Inclusief btw betaal ik hier wel 600 euro voor twee, maar als hij dit niveau aanhoudt: châpeau.'

Kawa meent dat Le Saint-Guidon ooit twee sterren had, maar vergist zich. 'Eén ster – van 1999 tot 2005', preciseert Didier Vanderburght. 'Toen was het restaurant op weekdagen elke middag open, ook voor gasten van buitenaf. Pierre Audouard was de chef.' Hier bij Anderlecht is Vanderburght niets minder dan een legende. Hij werkte 27 jaar als maître van Le Saint-Guidon en is nu hospitality officer van alle restaurantconcepten.

Didier Vanderburght. © Alexander d'Hiet

'Ik begon hier onmiddellijk nadat ik in 1991 op mijn 19e de school verlaten had', zegt hij. 'Het is ook een beetje mijn kindje. Ik heb jaren voor meneer Vanderschueren gewerkt en heb vier voorzitters gekend: meneer Constant en meneer Roger (Vanden Stock, red.), meneer Coucke en nu meneer Vandenhaute. Ze zijn allemaal speciaal, maar meneer Constant is voor mij... een boegbeeld. Die mens moest niets zeggen, maar als hij langs de loges passeerde, stonden we allemaal paraat. Niet uit angst, zeker niet. Wel uit bewondering en respect voor wie hij was en wat hij verwezenlijkt heeft. Hij straalde klasse uit.'

'Ik zal vertellen wat ik mag vertellen', lacht hij. 'Meneer Verschueren had tafel 1. Hij zat altijd links in de hoek: van daaruit zag hij alles. En daar werden alle contracten en transfers besproken. Van Marc Degryse, Bruno Versavel... Dat was meestal 's avonds. We hadden toen een eigen keuken. Meestal maakten we dan toastjes. Meneer Verschueren at ze graag met saumon fumé, ajuintjes en peterselie. Of foie gras. We serveerden er dan een wijntje of een whisky-cola bij.'

© Alexander d'Hiet

Toen Vanderburght begon, had Le Saint-Guidon liefst 18 mensen in dienst. 'We hadden een banket- en een restaurantdienst. Toen meneer Coucke kwam en Bartel De Wulf zijn culinaire consultant werd, is de club met traiteurs gaan werken. De meeste koks verdwenen, het zaalpersoneel - de gezichten van het restaurant - bleef. Tot 31 augustus 2020. Sindsdien brengen alle traiteurs ook hun eigen zaalpersoneel mee, waarop ik toezicht houd. De klasse moet bewaard blijven. Ik ben hard maar rechtvaardig. In alle zalen liggen de couverts identiek.'

In samenwerking met de externe cateraars kookte Christophe Hardiquest van Bon Bon**, gevolgd door Michiel De Bruyn van Sense* uit Waasmunster. 'Dat bracht alles een niveau hoger, maar met de veranderingen heb ik het heel moeilijk gehad', erkent Vanderburght. 'Mijn collega's waren een na een mensen met wie ik vele jaren had samengewerkt. Maar dat de club zijn rekening moet maken begrijp ik heel goed. Dat het restaurant sloot voor gasten van buitenaf vind ik ook jammer, ja. Als je het met de marketingploeg van nu in the picture zou zetten, hebben de Brusselse toprestaurants er een stevige concurrent bij.'