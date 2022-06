Fietsen van Knokke naar Middelburg: dit zijn Sabato's beste adressen

Twee dagen poeier in de benen: fietsen van Knokke naar Middelburg. Tachtig kilometer heen en terug met actrice Emma Moortgat als model. Langs de zee, door de Zwinvlakte en de polderlandschappen, gesterkt met verse koffie en appeltaart.

DAG 1

9 uur

(knooppunt 68) Zeedijk Knokke

We drinken een laatste koffie. Het is 9 uur en de zeedijk van Knokke ligt er nog verlaten bij. De avond ervoor heb ik mijn knooppuntenroute uitgestippeld: ‘68’ is het eerste getal dat ertoe doet vandaag.

Kom je zonder fiets? Knokke telt meer dan 15 fietszaken waar je tweewielers kunt huren, door de toeristische dienst handig verzameld op een webpagina. Gewone fietsen of e-bikes vind je overal, racefietsen of mountainbikes onder meer bij Renta­bike.be en Velo Deluxe. Een gemiddelde e-bike houdt het ongeveer tachtig kilometer vol, perfect voor deze tweedaagse.

Schermvullende weergave ©Marie Wynants

9.10 uur

(knooppunten 45-64-86) Tussen Zwin en polders

Nog geen 10 minuten na het vertrek fiets je al in een andere wereld, waar vogels vrolijk fluiten en polders verwonderen. Pal door het Zwin slingert een gratis fietsroute, die je bereikt via knooppunt 86. Het uitzicht is weergaloos, met de Zwinvlakte aan de ene kant en een polderlandschap aan de overkant. Nu al zin in een tussenstop? In het bezoekerscentrum van het Zwin kun je nog tot en met 2 oktober naar de expositie ‘Wildlife Photographer of the Year’.

10 uur

(knooppunten 29-32) Bolus bij het ontbijt

Onderweg naar knooppunt 29 steken we de grens over. Enkele minuten later staan we al in Cadzand, Zeeuws-Vlaanderen. Pine House is het ontbijtrestaurant van Sergio Herman aan het Strandhotel. Het rijkelijke ontbijtbuffet geeft fietsmoed en is ook te boeken als je niet in het hotel slaapt. Absoluut te proeven: een bolus, het typisch Zeeuwse gesuikerde broodje dat hier vers uit de eigen bakkerij komt gerold.

11.30 uur

(knooppunten 37-10-83-14-20-7) Zicht op zee, zilt op de tong

Van Cadzand fiets je in één rechte lijn langs de zee naar de ferryhaven in Breskens. Onderweg passeer je de mooiste stops voor een foto, zoals de natuurgebieden Verdronken Zwarte Polder of de zwart-witte vuurtoren van Breskens. Het zicht op zee wordt niet geblokkeerd of gehinderd door betonnen appartementsgebouwen, in deze regio verboden. Zodra je Cadzand uitrijdt, beland je in 100 procent natuur. Je fietst zó dicht bij de zee dat je ze bijna kunt aanraken. Kleine tip voor niet-geoefende fietsers: de wind beukt hier ongenadig en met een e-bike is het aangenaam valsspelen.

Schermvullende weergave ©Marie Wynants

12.30 uur

Strandpaviljoenen kijken

Al fietsend glijdt ook het ene na het andere houten strandpaviljoen voorbij, pareltjes op palen zoals alleen Nederlanders ze kunnen bouwen. Ze ruiken naar pannenkoeken met appeltjes of Zeeuwse mosselen en serveren no-nonsense­gerechten in het mooiste kader, de zee. Aanraders voor de lunch zijn Strand Ruig of Loods 10.

15 uur

(knooppunten 86-85-87-83-38) Fiets af, ferry op

In Breskens neemt de Westerscheldeferry passagiers mee naar de overkant, naar Vlissingen. Je vaart van Zeeuws-Vlaanderen naar het schiereiland Walcheren in Zeeland. Alleen fietsers en wandelaars mogen aan boord en de oversteek duurt ongeveer twintig minuten. De moderne ferry heeft niet de charme van een oude overzetboot, maar door het raam glijden reusachtige containerschepen, een schouwspel dat evengoed bijblijft. Vanuit Vlissingen leidt een jaagpad onder boomkruinen recht naar Middelburg.

Schermvullende weergave ©Marie Wynants

16.30 uur

Check-in Middelburg

Aangekomen op de slaapbestemming. Middelburg is o zo gezellig. Een overnachtingstip is Slapen bij Eva, een rustige B&B in de Brandenburglaan, aan de rand van de stad. Je verblijft er in een tiny garden house, een luxueus groen geschilderd tuinhuis helemaal ingericht door eigenaar Evelien Jeras. Het grenst aan een tuinkas waar gasten ‘s morgens ontbijt kunnen bestellen.

19 uur

Calorieën verbranden, ja of nee?

Voor het diner hebben we een keuzemenu. Ofwel blijf je in Middelburg hangen en ga je voor zeevruchten bij restaurant Basalt. Ofwel heb je nog poeier in de benen en fiets je een uur heen en een uur terug (calorieën verbranden!) naar en van het restaurant Meliefste (één Michelinster) aan het Veerse Meer in Wolphaartsdijk.

DAG 2

10 uur

Mini-Amsterdam

Het postkaartgehalte van Middelburg is zo groot dat je maar beter wat tijd uittrekt om het te bezoeken. Met zijn kanalen, bruggen, trapgevels en overal fietsers valt het stadje bijna te omschrijven als een mini-Amsterdam. Ronddwalen en verloren lopen is de boodschap. Middelburg heeft een kleine stadskern en uiteindelijk kom je altijd weer bij het water terecht. De Sint-Jansstraat wordt soms de Jordaan van Middelburg genoemd, door de gezellige mix aan boetieks, cafés en restaurants.

Er zijn té veel leuke plekken in Middelburg, maar enkele van onze favorieten zijn Expresszo (espressobar), De Juf (ontbijt, lunch en high tea), Røst (koffie en ontbijt), De Drvkkery (boeken en lunch), Fromagerie Forianne (kaaswinkel), Luuks (de betere bakker) en Plantaardig (de aller-, allermooiste bloemenwinkel). Oké, bloemen kunnen niet mee in onze fietstassen, maar hier wandel je gegarandeerd geïnspireerd buiten.

14 uur

(knooppunten 38-83-87-85-86) Terugtrappen

Tijd om huiswaarts te keren. We volgen opnieuw het jaagpad richting ferry. Een kleine herinnering: het waait in Zeeland. Niet zomaar een briesje, maar stevig weerwerk. Voor zij die nog twijfelen of een e-bike een goed idee is.

15 uur

(knooppunten 7-20-16-85-15-17) In case you like Paptaart

Als we de ferrybuik uit fietsen, nemen we via knooppunt 7 een andere lus richting Knokke. Eerste tussenstop is Groede, een schilderachtige gemeente op twintig minuten fietsen van de haven van Breskens. Zeeland werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd, maar Groede bleef daarvan gespaard omdat het Rode Kruis er een hospitaal had gebouwd. In de omliggende dorpen zoals Breskens vind je vooral wederopbouwarchitectuur, net zoals in Middelburg overigens, maar Groede heeft nog mooi bewaarde 17de- en 18de-eeuwse trapgevels.

Nog in Groede vind je het Brouwerslokaal, een proef- en eethuis met craftbeers van het Zeeuwse merk Dutch Bargain. Een van hun biertjes heet ‘In case you like Paptaart’, een zogenaamde ‘pastry stout’, een vol en zwaar dessertbier. De naam verwijst naar het Groese vanillegebakje paptaart. Meer weten? Je leest alles over het Brouwerslokaal op pagina 186.

15.30 uur

(knooppunt 13-12-11-38-39-34-33-30-50-59-49) Boterham met hagelslag

Liever toch wat luchtiger afsluiten? Fiets dan langs In de Morelleput, een theetuin met huisgemaakte taarten op het menu, naast wentelteefjes, een bolus met roomboter of een boterham met hagelslag. De perfecte afsluiter, Nederlandser kan niet.

We waaien België weer binnen via Retranchement, een grensdorp tussen de polders waar alle vergezichten pittoreske plaatjes opleveren. Op het terras van restaurant Grenzeloos horen we Knokse accenten en op de parking spotten we de bijbehorende voitures. Knokke is duidelijk niet meer veraf en amper 25 minuten later staan we weer thuis. Nog een half streepje op de accu van de e-bike, perfecte timing.

Schermvullende weergave ©Debora Lauwers