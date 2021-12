Op bezoek bij Pierre Gerondal: België's eerste houten skiproducent

In een atelier in Malmedy snijdt, vijlt, plakt en schaaft Pierre Gerondal skilatten. Gerondal is de enige timmerman in het land die houten ski’s produceert, stuk voor stuk gemaakt van Ardense bomen.

Houtkrullen op de grond, snijmachines aan het werk, bomengeur in de lucht. Je zou het niet verwachten in een Belgische timmerwerkplaats, maar hier worden ski’s gemaakt. Met hun zichtbare nerven of kleurschakeringen zijn het ‘pièces uniques’, de latten van Pierre Gerondal.

Ze hebben geen plastic omhulsel, zoals we dat gewend zijn van ski’s. Het hout is naakt zichtbaar, heeft bijna een aura. ‘Ik begrijp wat je bedoelt, er gaat iets natuurlijks van uit, alsof je ze wilt aanraken. Eigenlijk hebben de meeste ski’s een houten hart, maar de grote merken wrappen er plastic omheen, zodat ze ze kunnen bedrukken met letters, logo’s en kleuren’, vertelt Gerondal.

Doe-het-zelfreflex

Houten ski's zijn een opkomende trend. 'Je kunt het vergelijken met de surfboardsector, waar ook steeds meer shapers hun eigen ding doen. Mensen willen weg van industriële boards zonder ziel.'

Gerondal is de enige maker van houten ski’s in België. Hij woont en creëert in Malmedy, op de Belgisch-Duitse grens. ‘Waar het al eens sneeuwt, maar je moet het ook niet overdrijven. Als we tien dagen per jaar kunnen skiën, zal het veel zijn’, lacht hij. Brusselaar van origine, trok hij naar Malmedy om de wereld achter zich te laten. ‘Minder stad, meer leven in de natuur, zonder ruis op de achtergrond.’

Zijn merkverhaal begon enkele jaren geleden, toen hij als bezield skiër in een doe-het-zelfreflex eigen ski’s begon te maken. ‘Ik wilde experimenteren met materialen uit het bos, voor het ecologische aspect. Ik heb eigenlijk reclame gestudeerd, maar ben na mijn studies als product director aan de slag gegaan bij Ionic Yachts, een Belgische luxebotenbouwer die intussen niet meer bestaat. Ik had dus al expertise opgebouwd op het vlak van waterresistentie. Sommige houtsoorten, zoals robinia en douglas, zijn uitstekend bestand tegen water of regen.’

Het bleef niet bij dat ene persoonlijke paar ski’s. ‘Mijn vrienden reageerden wild enthousiast, zoiets bestond in België nog niet. Ik begon voor hen te ontwerpen, via mond-tot-mondreclame rolden steeds meer bestellingen binnen en zo is het merk Gerondal ontstaan.’

Houten ski’s zijn een opkomende trend, onder meer in Schotland of Frankrijk vind je collega-skimakers van Gerondal. ‘Je kunt het wat vergelijken met een tendens in de surfboardsector, waar ook steeds meer shapers hun eigen ding doen. Mensen willen weg van industriële boards zonder ziel.’

Zoals een kostuum

‘In een showroom in Brussel meten we de maten van klanten op, want net zoals bij een kostuum moet een ski goed passen. We vragen ook naar hun smaak en skistijl, en met die informatie gaan we aan de slag. In een eerste stadium leveren we een ontwerp dat ze mogen uittesten: ze gaan ermee skiën en keren terug met feedback.’ Misschien trilt de plank nog te veel, of hoopten ze op een ander skigevoel.

Vervolgens ‘tweakt’ Gerondal de latten op basis van de opmerkingen. Behalve de ‘skis sur mesure’ is er ook een prêt-à-portercollectie, kant-en-klare latten die je ter plekke kunt kopen, inpakken en meenemen. Gemiddeld kruipen er dertig manuren in twee latten, inclusief het fixeren van de bindingen.

Een set ski's van Pierre Gerondal gaat ongeveer tien jaar mee. Opmerkelijk: hij vraagt aan elke koper om de ski's nooit zomaar weg te gooien.

Een ‘Gerondal’ is samengesteld uit een mix van houtsoorten die hij zelf selecteert in een straal van 200 kilometer rond zijn atelier. ‘Ik ga niet in het bos op jacht naar gevallen takken’, lacht hij. ‘Ik scoor mijn materialen bij houthandelaars. Er is geen houtspecialist in de buurt wiens naam ik niet ken. Ik leg hun uit wat ik specifiek nodig heb, en als zo’n stronk binnenkomt, bellen ze mij. Voor ski’s heb je het hart van een boom nodig, anders bieden de latten onvoldoende stevigheid.’

‘Verder dan 200 kilometer kijk ik niet, ik wil lokaal opereren. Ik importeer geen hout uit pakweg China, de ziel van Gerondal is Ardens. Meestal is er voldoende materiaal voor honderd tot tweehonderd ski’s’, maar het aantal schommelt elk jaar. Ik ben afhankelijk van wat ik aangeleverd krijg uit de natuur, en dat is best een grillige gedachte. Maar als je erbij stilstaat, geldt dat voor skiën ook.’

Snowboard in twee

Zodra de boom gekozen is, doorloopt het hout een driejarig droog- en rijpproces, zoals een goede wijn of kaas. Houtkennis is in de skimakerij een cruciale factor. Elke soort hout skiet anders, vertelt hij. ‘Sommige klanten hebben last van fragiele knieën en willen vooral cruisen in de bergen, anderen bestellen dan weer ski’s die supersnel reageren.’

Een set overleeft ongeveer tien jaar. ‘En gaat bovendien niet verloren, want ik vraag aan elke koper om de ski’s nooit zomaar weg te gooien.’ Ofwel belanden ze aan de muur ter decoratie, ofwel worden ze bij Gerondal binnengebracht om te worden gerecycleerd. Hij en zijn partner Justine Corman hebben een tweede bedrijf, Yellow Yeti, gespecialiseerd in houten meubels en interieurs op maat.

Seppe Smits

Nieuw dit seizoen is zijn samenwerking met de Belgische snowboarder Seppe Smits, voormalig wereldkampioen slopestyle. Ze bouwden een splitboard, een snowboard dat letterlijk kan worden gesplit. De twee delen zijn tourski’s waarmee snowboarders offpiste de berg op wandelen. Rond het hele project en de making-of werd een film geshoot die deze maand tijdens ‘Montagne en Scène’ te zien is. Dat filmfestival doet zo’n 130 Europese steden aan, en de films zijn ook te bekijken in Belgische filmzalen.

Pierre Gerondal zelf is een fervent skiër, hoe kan het ook anders. ‘Fervent is zelfs een understatement, ik leerde als kind al skiën en trok later ook elk jaar op internationaal skikamp. Zo is de kriebel ontstaan. De bergen betekenen voor mij zuurstof, speelruimte, vrijheid. Zodra het winterseizoen begint, check ik de weersvoorspellingen. Ik ga zelden skiën ‘voor een week’, zoals veel mensen. Als er in Europa een pak sneeuw valt, laad ik de camionette in voor een trip richting poeder. Dat kunnen klassieke bestemmingen zijn, Frankrijk, Zwitserland of Oostenrijk, maar evengoed Spanje of Duitsland. We rijden erheen voor enkele dagen, om de beste sneeuw te scoren.’ En verse sporen, want Gerondal slaat de pistes over en zoekt het eerder off the beaten track. ‘In skistations zul je mij zelden vinden, ik ben een freerider.’