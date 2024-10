Surf de stad | De opkomst van urban wavepools

De technologie achter RiF010 is afkomstig van het Amerikaanse Surf Loch, dat zopas in Palm Springs een wavepool opende. De golf in de stadsgracht is een wereldprimeur, maar urban wavepools zijn dat niet. Meer nog, overal ter wereld poppen ze op. De bekendste technologie is die van het Spaanse Wavegarden, met onder meer surfpools in Bristol (VK), Sion (Zwitserland), Sydney en Melbourne (Australië). Er zitten bij Wavegarden niet minder dan vijftig surfparken in de pijplijn.

Deze maand opent er ook een in de Schotse hoofdstad Edinburgh. ‘Wavegarden is marktleider’, weet Frank Vanleenhove van Surfers Paradise in Knokke-Heist. ‘Zij hebben ongeveer twintig jaar gesleuteld aan hun technologie en die staat nu volledig op punt.’ Vanleenhove is waarschijnlijk de Belg met de meeste sessies in een wavepool op zijn naam. Hij surfte al op artificiële golven in onder meer Wales, Kuala Lumpur en op Tenerife, en zelfs in de mythische Surf Ranch van de Kelly Slater Wave Company. Daar trekt een soort trein op rails een golf op gang die tot wel 45 seconden kan blijven rollen, een eeuwigheid in de surfwereld. Kelly Slater vraagt 85.000 dollar per dag en je kunt de pool alleen afhuren met een groep. ‘Ik was er gelukkig op uitnodiging’, lacht Vanleenhove.

De technologie heeft recent ook haar weg gevonden over de oceaan, want afgelopen maand opende een Slater-wavepool in Abu Dhabi. ‘De prijzen voor een sessie daar zijn nog niet bekend, maar ik liet me vertellen dat je meer dan vijfhonderd euro per uur zult betalen.’

Met een aanbod van zeven verschillende niveaus en spectaculaire golven is O2 Surftown in München dé plek voor zowel beginners als ervaren surfers. © SURFTOWN

Krachtiger, steiler, sneller

Ook in München opende afgelopen maand een wavepool met een spectaculaire ‘lagoon’ en state-of-the-artfaciliteiten: O2 Surftown MUC. Slechts vijf minuten rijden van de luchthaven, maar wij kiezen ervoor om met de auto te gaan. Ongeveer acht uur rijden, niet bepaald om de hoek, maar als zelfverklaarde wavepool-lover voel ik me erdoor aangetrokken. De sfeer is hier anders: dit surfpark wordt omgeven door kantoren. Het voelt als een openluchtfitness met golven. Het water kleurt blauw, zoals in een zwembad, en er hangt een licht machogehalte: getrainde mannen staan te stretchen en zich op te pompen voor hun sessie. De golven zijn ook krachtiger, holler, steiler en sneller. Terwijl Rotterdam ‘fun’ uitstraalt, draait het hier meer om ‘performance’.

Werk en vrije tijd lopen hier door elkaar: freelancers tokkelen voor of na hun sessie op hun laptop, tijdens de lunchpauze zie je kantoorlui die bij een pokébowl naar de surfers zitten te kijken en ‘s avonds komen zakenlieden een wijntje drinken terwijl ze het spektakel gadeslaan. Het restaurant, met zijn gele loungestoelen en houten toog, ademt een hoog hipstergehalte. Ook dit is een enigszins surrealistische ervaring: je bevindt je in een industriegebied aan de rand van München, maar de kantoorgebouwen zitten netjes verstopt. De vibes zeggen: sportief, commercieel, outdoor, hip en gezond.

Een sessie kost tussen 89 en 139 euro per uur, afhankelijk van de lengte van de golf. Niet goedkoop, maar nog net betaalbaar – vergeleken met Surf Abu Dhabi. De technologie hier is van Endless Surf, een Canadese uitdager op de markt. De golven die uit de 34 ‘kamers’ worden voortgestuwd, zijn van topkwaliteit. ‘We kunnen elke kamer afstellen’, legt CEO Chris Boehm-Tettelbach uit. ‘Je kunt het nog het beste vergelijken met een piano, met 34 toetsen waarmee we kunnen spelen.’

Met de mogelijkheid om je surftechniek te verbeteren door videocoaching, is een wavepool de perfecte plek om te leren surfen. © SURFTOWN

Moeilijkste sport ter wereld

Wavepools zijn de perfecte plekken om te leren surfen of je techniek te verbeteren. Surfen behoort tot de moeilijkste sporten ter wereld, en progressie komt met schildpadsnelheid – geloof het van iemand die al zeven jaar de wereld rondreist op zoek naar die paar centimeter vooruitgang. Dat komt doordat golven zo variabel zijn: elke golf is anders dan de vorige, behalve in een wavepool.

Bovendien word je bij zowel RiF010 als O2 Surftown gefilmd via een geavanceerd AI-systeem, en na je sessie kun je het filmmateriaal downloaden. Videocoaching is dé tool voor progressie: je denkt misschien dat je scherpe cutbacks maakt of boven de golven vliegt, maar beelden van jezelf brengen je meestal weer met beide voeten op het droge.

De cijfers van de Duitsers zijn indrukwekkend. Bij O2 Surftown kun je zeven verschillende niveaus boeken. De langste golf is maar liefst 160 meter en houdt zestien seconden aan. De pool verwelkomt gemiddeld 350 surfers per dag en is volledig volgeboekt, van 7 tot 23 uur, want er wordt ook in het donker gesurft. ‘Als we willen, kunnen we ook ‘s nachts draaien’, zegt CEO Boehm-Tettelbach. We geloven hem, want het enthousiasme onder de surfers is groot; voor sommige golven moet je weken van tevoren een plekje boeken.

Toch zijn er ook ‘haters’ van surfpools. Sommige surfers klagen over de artificiële wave boom. ‘De oceaan kun je niet vervangen’ of ‘surfparken zijn een zielloze commercialisering van wat je gratis in de natuur vindt’, klinkt het. Vóór mijn allereerste wavepoolervaring, in Bristol in 2021, zat ik in datzelfde sceptische schuitje. Maar zodra je ervan hebt geproefd, ga je mee op de trein. De beleving is inderdaad anders – minder natuur, meer machine. Maar de verslaving is even groot: je stapt uit het zwembad of de rivier met de gedachte: ‘ik wil nóg een keer’. Deze golven zijn net zo echt als de kick die ze geven.