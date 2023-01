De skitrends van 2023: tourskiën en designhotels in de witte wildernis

Van tourskiën zonder liften tot designhotels met hippe wijnbars en verrassende wintervakantiebestemmingen weg van het massatoerisme: dit zijn de skitrends van 2023.

1 | Tourskiën

‘Dé skitrend van 2022-2023 is zonder twijfel tourskiën, waarbij je geen gebruik maakt van liften, maar de berg op wandelt’, zegt Dimitri Papageorges van het pr-bureau Mindshake, dat verscheidene Franse skigebieden als klant heeft. Hij is net terug van een weekje tourskiën.

Ook bij de skiwinkels Republik in Antwerpen en Galy Sport in Brussel bevestigen ze: tourski’s zijn de skihit van het jaar. ‘De sport kende een impuls tijdens de pandemie, toen alle liften sloten en skiërs alternatieven zochten.’ Maar ook sociale media dragen bij tot het succes: tourskiërs zijn vaak freeriders en hun filmpjes van afdalingen langs geheime bergen zonder een ziel in de buurt spreken tot de witte verbeelding. ‘Tourskiën valt niet te vergelijken met ‘gewoon’ skiën, het is een andere mindset’, vertelt Papageorges. ‘Je doorkruist bossen of bergweiden en alleen het geluid van krakende sneeuw of bewegende ski’s verstoort de stilte. Vorige week overnachtte ik nog in de onbewaakte berghut Prariond in Val d’Isère. ’s Avonds maakten we raclette naast het houtvuur.’

Dit jaar hebben zowat alle skiresorts in de Alpen aparte routes uitgestippeld voor tourskiërs, ook kortere afstanden of met een beperkt aantal hoogtemeters. Er zijn ook heuse ‘free­rando’-events (waarbij de focus ligt op de afdaling, eerder dan de klimervaring), zoals La Trace des Grands in Chamonix.

Hoe begin je er als leek aan? ‘Zeker niet uit jezelf’, waarschuwt Papageorges. ‘Op TikTok lijkt het allemaal gemakkelijk, maar in realiteit heb je voor tourskiën materiaalkennis en ook een basis van lawinekunde nodig. Als je nog nooit hebt getourskied, boek je het best een gids. Elk skigebied kan jou iemand adviseren.’

Papageorges tipt ook dat de Franse skischool ESF nu inleidende sessies voor beginners aanbiedt. ‘Je kunt niet zomaar improviseren, een tourskiroute moet je zorgvuldig plannen.’

2 | Designhotels

Designhotels die de buurt naar binnen brengen: ze zijn in opmars. Met een hippe wijnbar of expo’s in de lobby. Het principe van een hedendaags stadshotel, maar dan in de bergen.

Ski Lodge Engelberg in Zwitserland is zo’n voorbeeld. Hun hippe brasserie Konrad is ook populair bij locals en in de bar kun je terecht voor livemuziek of een pubquiz. Allesbehalve cliché-après-skivibes.

Het nieuwe Ama Stay in de Italiaanse Dolomieten is een aparthotel: je boekt er appartementen met hotelservice. Veel gasten komen er voor een workation en de lobby is een ontmoetingsplek.

En Holzgauer Haus in Oostenrijk is een oude berghut die werd omgetoverd tot designhotel. Het restaurant is de hele dag open en trekt ook veel wandelaars aan. De koelkast in je kamer of suite kun je op aanvraag laten vullen met lokaal lekkers met een wel zeer kleine voetafdruk: alle ingrediënten hebben maximaal twintig kilometer afstand afgelegd.

3 | Alternatieven voor de Alpen

Van het paadje af: David De Vleeschauwer, reisfotograaf bij Sabato en medeauteur van het nieuwe boek ‘Remote Experiences’, tipt vier alternatieven voor de Alpen.

Hokkaido – Japan | Skiën op het meest noordelijke eiland van Japan. ‘Net zoals bij ons zijn er skidorpen met pistes in verschillende kleuren. Hokkaido staat vooral bekend om de sneeuwkwaliteit. Je kunt sneeuw in Japan niet vergelijken met sneeuw in Europa. Japanse poedersneeuw is echt een begrip.’ De bijnaam van het skigebied Niseko is niet voor niets ‘powder capital of the world’.

Deplar Farm – IJsland | De bestemming is hier een lodge: de fameuze Deplar Farm, een boetiekhotel met dertien kamers en lofts, weg van de wereld in het noorden van IJsland. ‘Skiën in deze regio is bucketlistmateriaal. Je kunt hier overigens skiën met uitzicht op de zee. Liften zijn er niet, je wordt gedropt met een helikopter. Niet voor beginners.’

Jackson Hole – Verenigde Staten | Dit skigebied ligt in Wyoming, telt een honderdtal pistes en is ook beroemd wegens zijn offpistemogelijkheden. ‘De vibes zijn helemaal western, inclusief saloons. Jackson Hole is zoals het klinkt: een echt cowboydorp.’

Åre – Zweden | Het bekendste skigebied van Zweden. Alternatieve skibestemmingen zijn vaak moeilijk te bereiken, maar Åre heeft sinds kort een rechtstreekse verbinding vanuit Amsterdam (met touroperator BBI Travel). ‘Åre is dé Zweedse skibestemming van het moment. Het mixt een mondain verleden met veel gezelligheid, hippe winkels en spa’s.’

4 | Boetiekreisorganisators

Skiën in Japan, het klinkt exotisch. Maar waar boek je zo’n reis als je ze niet zelf wil uitstippelen? Steeds meer kleinschalige reisbureaus specialiseren zich in alternatieve skireizen. De witte wildernis in, weg van het massatoerisme. Een selectie.

The Wildlinger | Jens Wielandt richtte zijn avontuurlijk reisbureau The Wildlinger op in 2019, net voor de pandemie. De timing kon beter, maar intussen kan The Wildlinger de offpistespecialist van België genoemd worden.

Epique Een Nederlandse ‘boutique snow touroperator’ die ook infosessies in België organiseert. In het aanbod zitten onder meer freeriden in Japan, heliskiën in Canada of tourskiën in IJsland.

62°Nord | ‘Luxury curated travel.’ Zo omschrijft dit Noorse bureau zichzelf. Zijn ‘signature adventure’ is een zesdaagse skitrip langs maagdelijke pieken in het westen van Noorwegen. Van de accommodatie tot het materieel en het eten op je bord: alles krijgt bij 62°Nord vijf sterren.

Iðunn | Een kleine speler die volop aan zijn aanbod timmert. De meest avontuurlijke trips zijn een schaatstocht vanuit een Zweedse hut en een ‘sail & ski’, met een zeilboot die je elke dag dropt op een andere locatie in de Noorse fjorden.