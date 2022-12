Bind je deze winter weer de usual skilatten aan om de usual hellingen af te glijden? Of beklim je een bevroren waterval met stijgijzers en ijsbijlen? Vijf winteractiviteiten, weg van de platgeskiede paden.

1 | Skijøring

Wat?

Bij skijøring laat je je op ski’s voorttrekken door een paard. Nieuw is het niet: al in 2500 voor Christus lieten inwoners van Scandinavië zich tijdens de barre winters op ski’s meeslepen door rendieren of honden. Die werden later vervangen door paarden, wegens meer kracht en sneller.

Door de opkomst van de wintersporten en skiliften boette skijøring als transportmiddel aan belang in en verhuisde het naar de hobby-/sporthoek. De eerste wedstrijden werden in 1906 in Sankt Moritz georganiseerd door de Britten, zoals bekend fervente paardensportliefhebbers. Het Zwitserse resort is ook vandaag nog altijd een topbestemming voor beoefenaars van deze sporttak.

Hoe?

Om de paarden niet te hinderen mogen de ski’s niet langer zijn dan anderhalve meter. Beginners kunnen skijøring leren op een afgesloten en vlak terrein. Je krijgt een instructeur aan je zijde of op het paard. Voel je je niet helemaal comfortabel, dan kun je de teugels altijd loslaten.

Meer gevorderde skiërs kunnen kiezen voor een parcours met slaloms, smalle doorgangen of een traject met obstakels.

Wie?

Je hoeft geen goede ruiter te zijn om aan skijøring te doen, maar je moet je wel comfortabel voelen op ski’s.

Waar?

Sankt Moritz in Zwitserland is ideaal, maar ook de El Colorado Ranch in het Franse Les Arcs staat bekend voor skijøring. Reken op dertig euro voor een rit van twintig minuten.

Ook de manege van Second Souffle op Alpe d’Huez, zo’n tweeduizend meter hoog, beschikt over een oefencircuit van 850 meter. Ideaal om kennis te maken met deze sporttak, net als de Écuries de la Dordogne in Mont-Dore.

Schermvullende weergave Beginners kunnen skijøring leren op een vlak terrein. Je krijgt een instructeur aan je zijde of op het paard en jij kunt je lekker laten voortslepen. ©Alamy

2 | Ski patrol experience

Wat?

Een soort EHBO- of rescue experience bij ski-ongevallen. Kinderen kunnen nu ‘PAW Patrol’ in de bergen beleven dankzij de ‘ski patrol experience’. Op een educatieve, speelse manier kennismaken met de hulp­beroepen in de bergen.

Hoe?

Op bijna 3.300 vierkante meter worden zowat alle EHBO-pisteberoepen voorgesteld: van mensen redden, de pistes veilig maken tot het aanstampen van het terrein en kunstsneeuw produceren. Op het programma staan onder meer een circuit met een mini­sneeuwscooter en het winchen per helikopter. De jonge patrouille leert markeringen en bakens aan de rand van de piste te herkennen, ontdekt hoe ze ongevallen kan aangeven (ski’s rechtop gekruist zetten) en wat een DVA is (een toestel waarmee je lawineslachtoffers kunt vinden). Het programma omvat verscheidene workshops, met zowel een preventief als educatief opzet: toekomstige skiërtjes leren omgaan met de sneeuw (en de gevaren ervan) en een kennismaking met de boeiende bergberoepen.

Wie?

Kinderen van zes tot veertien jaar zijn welkom in groepen van maximaal vijf.

Waar?

Deze activiteit wordt aangeboden in Les Menuires en kost 43 euro voor een sessie van anderhalf uur.

Schermvullende weergave ©Les Ménuires / Vincent Lottenberg

3 | Ice floating

Wat?

De naam zegt het al: dit is drijven op ijskoud water. Nadat er eerst een vierkante vorm uit het ijs is gesneden, drijf je in een speciale wetsuit op water tussen 1 en 5 °C, afhankelijk van het meer. Ice floating dook twee eeuwen geleden voor het eerst op in het noorden van Finland als een meditatieve, rustgevende beleving.

Hoe?

Over je normale skikleding trek je een waterdicht neopreen pak aan. Dat beschermt je tegen onderkoeling en maakt dat je blijft drijven. Nadeel: door de feloranje kleur van het pak zie je er een beetje uit als een teletubbie. Zodra je het kristalheldere water van het meer van Tignes ingaat, schiet de adrenaline omhoog. Je lichaam staat op scherp. Door de waterdruk vormt het pak zich rond je onderste ledematen. Je blijft drijven en komt al snel in een sfeer van rustgevende contemplatie. Ideaal om te deconnecteren.

Zodra je het kristalheldere water van het meer van Tignes ingaat, schiet de adrenaline omhoog. Je lichaam staat op scherp.

Wie?

Iedereen kan ice floating beoefenen.

Waar?

In Lapland natuurlijk, maar ook in Val d’Isère en Tignes in Frankrijk. Reken op vijftig euro overdag en zestig euro bij zonsondergang.

Schermvullende weergave Ice floating is niet echt een sport, maar een meditatieve, rustgevende oefening. ©Val d'Isère Tourisme / Yvan Allègre

4 | Snowkiten

Wat?

Een combinatie van snowboarden en kitesurfen: zo kun je snowkiten nog het best omschrijven. Net als bij kitesurfen word je met een vlieger door de wind gedragen. Je ruilt je surfplank alleen in voor een snowboard of zelfs voor ski’s.

Hoe?

De bergen vormen een prachtig landschap, maar zijn totaal anders dan de zee. Je moet met heel wat elementen rekening houden: het zeil natuurlijk, maar ook de wind, de hoogte en het reliëf. Je hebt grotendeels dezelfde uitrusting nodig als voor snowboarden: boots, bindingen, een pak, handschoenen, een helm en een muts. Daar voeg je een harnas en een kite aan toe. Snowkiten geeft een gevoel van ongeëvenaarde vrijheid, omdat je je buiten de piste kunt wagen en langs de hellingen kunt scheren.

Net als bij kitesurfen word je met een vlieger door de wind gedragen.

Wie?

Om te leren snowkiten moet je zeker kunnen skiën. Toch is snowkiten een heel andere ervaring. Je moet dus bereid zijn om nieuwe technieken en gewoontes aan te leren.

Waar?

Er zijn verscheidene snowkitescholen, maar de Col du Lautaret en de Col du Petit Saint Bernard, beide op de grens van Frankrijk en Italië, zijn veruit het populairst. Je kunt echter ook snowkiten in Noorwegen, Polen en Armenië.

Schermvullende weergave Snowkiten geeft een gevoel van ongeëvenaarde vrijheid, omdat je je buiten de piste kunt wagen en langs de hellingen kunt scheren. ©Shutterstock

5 | IJsklimmen

Wat?

IJsklimmen is een vorm van bergbeklimmen die de jongste jaren almaar populairder is geworden. Bij ijsklimmen waag je je aan de bevroren wanden van watervallen, alsof je langs een bevroren muur klimt. De sport ontstond eind jaren 70 in Frankrijk, toen enkele berggidsen uit Grenoble bevroren watervallen begonnen te beklimmen en de eerste routes uitstippelden.

Hoe?

Zodra het extreem koud wordt, bevriezen sommige watervallen en ontstaan er ijswatervallen met buitengewone, gladde vormen. Met gordels, stijg­ijzers aan de voeten, een ijsbijl in de hand en een helm op het hoofd waag je je onder begeleiding van professionals aan een activiteit waarbij je best niet improviseert. Je moet de juiste bewegingen aanleren, want het volstaat niet om zo hard mogelijk met de ijsbijlen te slaan. Ook je evenwicht zoeken terwijl je de ijsbijlen feilloos verankert en stevig op je voeten blijft staan, is een uitdaging.

Met een berggids kan iedereen met een uitstekende conditie deze sport beoefenen.

Wie?

Met een berggids kan iedereen met een uitstekende conditie deze sport beoefenen.

Waar?

In Oisans in Frankrijk zijn er zeshonderd watervallen waar je voor ijsklimmen terechtkunt.

Ook in Chamonix, Alpe d’Huez en Gogne, in de Italiaanse Aostavallei, kun je aan ijsklimmen doen.