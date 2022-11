In den Hert | Kruisem

In welke restaurants eet tweesterrenchef Ralf Berendsen van La Butte aux Bois? In zijn top 5 staat onder andere restaurant In den Hert in Kruisem.

‘Chef Frederick Dhooge beheerst de klassieke Franse keuken als de beste; ze is culinair erfgoed dat in stand moet worden gehouden. Ik kom hier om te genieten van het vakmanschap van een ervaren chef die het metier helemaal in de vingers heeft. ‘Klassiek’ heeft voor mij helemaal geen negatieve bijklank; niet alles moet jong en hip en vernieuwend zijn. Soms heb ik het gevoel dat veel chefs elkaars Instagram-bordjes kopiëren. Goed eten is voor mij gewoon smullen, mijn bord willen leeglikken omdat het zo verdomd lekker is. En hier werd ik nog nooit teleurgesteld.’