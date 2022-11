Modest | Oudsbergen

In welke restaurants eet tweesterrenchef Ralf Berendsen van La Butte aux Bois? In zijn top 5 staat onder andere restaurant Modest in Oudsbergen.

The 100 Food | 2022 Sabato selecteerde honderd culinaire adressen, getipt door twintig Belgische sterrenchefs. Van sympathieke eetcafés tot de meest exclusieve toprestaurants, ver weg en dichtbij.

‘Dit is hét nieuwe toprestaurant in Limburg waar iedereen over praat: Modest opende begin dit jaar en kende een vliegende start. Het staat bovenaan op mijn verlanglijstje, maar ik ben er nog niet binnengeraakt, want het is altijd volgeboekt.’

‘Persoonlijk ken ik chef Sander Spreeuwers niet goed, maar hij is duidelijk een jonge gast met heel veel talent. Hij was souschef bij Hertog Jan, en in Modest kookt hij heel verfijnd en puur, maar met een eigen signatuur.’

Ralf Berendsen Bij de Nederlander Ralf Berendsen voel je de ambitie: soms lijkt het wel of de tweesterrenchef naar een derde ster solliciteert. In de keuken van La Butte aux Bois in Lanaken combineert hij verschillende luxeproducten in één gerecht – zoals coquille en wagyu – en houdt hij het spannend door exotische toetsen toe te voegen.