Sabato’s The 100 Food restaurantgids | Waar eten de sterrenchefs?

Voor Sabato’s nieuwe The 100 Food restaurantgids trokken we naar de Belgische sterrenchefs met één vraag: waar eten jullie zélf graag? Het resultaat vind je dit weekend bij De Tijd en op sabato.be.

Het is dat we grote honger hadden: in de nieuwe editie van The 100 Food ontdek je eigenlijk geen 100, maar 120 adressen die een bezoek waard zijn. Want het vertrekpunt zijn twintig sterrenzaken waar we zijn gaan aankloppen om de chef een eenvoudige doch doordringende vraag te stellen: waar eet je zélf graag?

Prachtig om te lezen hoe de toppers van de Belgische gastronomie voor een keer hun collega’s in de bloemetjes zetten. Want bij de Syrische chef Georges Badghi Sar hangt geen gouden plaatje aan de gevel, maar als David Martin van de tweesterrenzaak La Paix vertelt dat hij dol is op de falafel die deze chef serveert in het traditionele platbrood dat ter plekke wordt gebakken, dan wil je dat toch meteen gaan proeven?

In Sabato’s nieuwe The 100 Food wijzen de topchefs je de weg, naar oerklassieke bistro’s én aanstormend keukengeweld. Naar de allerbeste pasta ragù die ze in hun leven aten. Naar de plek waar ze met hun keukenbrigade graag doorzakken voor een barbecue en lokale biertjes van het vat, tot een exclusieve eetervaring met wel vijftig gerechten in Kopenhagen. Laat het je vooral inspireren, voor de lekkerste to-dolijst van je leven.