Sterrenchef Tim Boury van restaurant Boury tipt 5 toprestaurants

In zijn restaurant Boury in Roeselare ontwikkelde sterrenchef Tim Boury een eigen signatuur. In welke vijf restaurants hij graag zijn eigen smaakpapillen verrast, lees je hieronder.

1 | Bistrot du Nord in Antwerpen

‘Hier eet je klassieke gerechten in een nostalgisch kader. Chef Michaël Rewers werkt graag met orgaanvlees, zoals lever en niertjes, maar ook zijn frieten en zijn gestoofd witloof zijn geweldig. En ook in het wildseizoen is deze zaak een bezoek waard.’

2 | Julia in Sint-Idesbald

‘Voor een plateau fruits de mer kom ik graag naar Julia, een sympathiek zaakje vlak bij de zeedijk. Ook de wulken vind ik hier top. En op de vaste kaart hebben ze altijd een stuk of zes soorten oesters staan, tof om te vergelijken.’

3 | Door 73 in Gent

‘Deze tweede zaak van Oak is een plek om je te amuseren en gerechten te delen. Chef Eric Ivanidis combineert invloeden van over de hele wereld, van kimchi tot patatas bravas. Ook de sfeer is super: iedereen voelt zich hier op zijn gemak.’

4 | Vintage in Kontich

‘Jonge chef Ruben Christiaens kookt heel inventief met mooie producten in een gerenoveerde hoeve. Eigenaar Steven Wullaert weet dat nog aan te vullen met een toffe sfeer en goeie wijnpairings. Alles wat hier gebeurt, is goed doordacht.’

5 | Core by Clare Smyth in Londen

‘Hier zijn alle gerechten van een hoog niveau. Chef Clare Smyth werkt veel met Britse producten, haar bereidingen zijn mooi op smaak en heel gedetailleerd afgewerkt. Alles is heel gestileerd en verfijnd, tot de outfit van de meisjes in de bediening.’

