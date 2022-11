Vijf favoriete restaurants van sterrenchef Stéphanie Thunus (Au Gré du Vent)

In haar restaurant Au Gré du Vent in Seneffe bereidt sterrenchef Stéphanie Thunus gerechten met een klassieke inslag. Maar waar schuift ze zélf graag de voeten onder tafel?

1 | Le Gril aux herbes in Wemmel

‘Ik probeer hier geregeld te komen. De chef is afkomstig uit Griekenland, maar brengt vooral een Frans-Belgische productkeuken, zoals langoustines in papillot. De kwaliteit van de ingrediënten waarmee hij werkt, is altijd top.’

2 | La Table du Boucher in Bergen

‘Er is geen betere plek voor een fantastisch stuk vlees dan deze zaak in Bergen. De chef selecteert en versnijdt zelf runderen, en laat het vlees ter plekke rijpen. Er staan meestal wel wat klassiekers op de kaart, zoals een entrecote of een kalfszwezerik.’

3 | L’esprit Bouddha in Gosselies

‘Hier eet je Aziatische gerechten die zich onderscheiden door de kwaliteit van de ingrediënten. Zo krijg je bij je gewokte noedels verse groenten van een boerderij in de buurt. En voor een gerecht met coquilles gebruiken ze verse schelpdieren.’

4 | Felicità in Waterloo

‘Hier waan ik me in Italië. De chef volgt authentieke recepten. Zo maakt hij de caponata van aubergines bij de zeebaars van de plancha volgens het recept van zijn moeder. En als ik nog maar aan het focacciabrood denk, krijg ik al honger.’

5 | Lagarto op Tenerife

‘Op vakantie zijn we al een paar keer in deze brasserie beland. Vreemd genoeg kun je hier uitstekende Frans-Belgische gerechten eten, van kreeftenbisque tot zeetong meunière, of soms zelfs mosselen met friet.’

