5 bakkerijen waar je dit weekend moet aanschuiven | Van Brussel tot Oostende

Flour Power/De Artemeersmolen

| Artemeersstraat 14A, 9880 Poeke (Aalter)

| flourpower.be

2 | Khobz

Babka met chocolade is een van de specialiteiten van Khobz. © Khobz

Zied Mokaddem was vroeger actief in de film­industrie, maar zijn broodpassie kreeg uiteindelijk toch de overhand. De bijzondere manier waarop hij zijn bakkerij inrichtte, weerspiegelt zijn wereld: eenvoudig, kraaknet en warm, met de geur van versgebakken brood die je verwelkomt.

Je ziet er maar weinig producten, maar al het essentiële is aanwezig. Deze bakker tovert met natuurlijke gisten die hij kweekt uit wilde fermenten die hij in de natuur vindt – op bloemen, bladeren of groentetoppen. Met die fermenten verrijkt hij het aroma van zijn zuurdesems.

Die zeer persoonlijke zuurdesems mengt Mokaddem met het meel van oude tarwes. De rest is eenvoudig: water, knedende handen en de magie die als vanzelf gebeurt. Een van zijn meest uitzonderlijke broden is het ‘Pain K’, een signatuurbrood met dichte, romige kruim.

Khobz

| Washingtonstraat 204, 1050 Brussel

| Meer info op Instagram: @khobz_boulangerie_artisanale

3 | Bakkerij De Cock

Bij Bakkerij De Cock in Oostende laten ze de natuur graag haar werk doen. Het zuurdesembrood rijpt bijvoorbeeld 72 uur en ze werken ook met hun eigen biograan: Camp Rémy. © rv

Het ambacht bij Bakkerij De Cock gaat terug tot 1855, en vandaag runnen Luc David en zijn vrouw Christel de zaak, geholpen door zoon Guillaume en dochter Charlotte. Wie te lui is om aan te schuiven, kan via Takeaway verse pistolets thuis laten leveren, maar een bakkerijbezoek is hier een klein geluk op zich. Zodra je binnenkomt, loop je rond de toonbank met het broodgamma, naast patisserie en chocolade.

Voor de traag gerezen broden gebruiken ze oude, nog door molenstenen gemalen granen en eigen tarwe van de lokale bioboer Klaas Devreese. De desembroden, het echt Frans stokbrood en de gekapte vloerpistolets ademen een en al vakmanschap en broodliefde.

Bakkerij De Cock

| Langestraat 608, 9400 Oostende

| bakkerijdecock.be

4 | Baksel

Een van onze favorieten bij Baksel: ‘camembread’, een combinatie van warm fluffy brood en gesmolten camembert. © Eva Beeusaert

Terwijl velen de hobbybakker in zichzelf ontdekten tijdens de coronapandemie, lag bij Maxine Van Meirvenne – met een diploma als bakker-patissier – de lat net iets hoger. Als prille twintiger had ze al ervaring opgedaan in Antwerpse sterrenzaken als Zilte*** en Het Gebaar* en bij Blue Hill at Stone Barns** in New York.

Op die laatste plek leerde ze focaccia beter kennen. Toen haar oom haar vroeg of ze iets kon maken wat hij in zijn slagerij kon verkopen, is ze met artisanale focaccia’s begonnen. Die belegt ze rijkelijk met seizoensgebonden producten die rechtstreeks van bij de lokale boeren komen.

Vandaag heeft ze haar corona­hobbyproject uitgebouwd tot een goed draaiende zaak. De baksels van Baksel vinden hun weg naar hippe wijnbars, restaurants en delicatessenzaken, en er is een cateringdienst voor feestjes en events. Maar ook als particulier kun je hier bestellingen plaatsen.

Baksel

| Baksel heeft verkooppunten in heel Vlaanderen en Brussel, en een webshop met afhaalpunt/atelier in Stekene.

| baksel.be

5 | Brijosh

Natuurbakker Johan Haiverlain en zijn broer Gert bakken in Tongeren niet alleen magistraal brood, maar ook bijzondere appeltaarten. © Jens Mollenvanger

De charismatische natuurbakker Johan Haiverlain is een ambachtsman pur sang, die met hart en ziel een bakkerij runt samen met zijn broer Gert. Alles begint hier met bloem van bij de buren.

Door het ambachtelijke proces met natuurlijke desem duurt het minstens 24 uur voordat een brood klaar is. De trage fermentatie leidt tot brood dat gezond, voedzaam, licht verteerbaar en – o ja – erg lekker is.

Behalve dat magistrale brood bereidt Haiverlain ook een heerlijk assortiment zoet gebak. Bijzonder is de appeltaart met appels uit eigen streek. Vooral de afwerking met gelei, gemaakt met de klokhuizen en schillen, geeft de taart een heel eigen karakter.