Foodies tippen 100 adressen voor op je culinaire bucketlist

Dus voilà, honderd aanwinsten voor op de culinaire bucketlist: van winkels die al eeuwenlang hun ambacht doorgeven aan de volgende generatie tot vernieuwende start-ups en uit de hand gelopen coronahobby’s. Ardense worst, vegan kaas, Syrisch gebak of de allerlekkerste Belgische blanc de blancs? Laat het smaken!

We geven je alvast een voorproefje met deze vier adressen.

1 | Sweet Syrian

‘In Damascus vind je meer dan driehonderd verschillende soorten gebak. Dat is ons sterke punt! En in tegenstelling tot die in Griekenland, Marokko of Turkije zijn onze gebakjes minder zoet’, zegt Saddam Shkair. Oorspronkelijk afkomstig uit Soueida, in het zuiden van Damascus, arriveerde deze 42-jarige ingenieur in 2014 als oorlogsvluchteling in België, en wilde hij de zoete specialiteiten van zijn land hier introduceren.

Hij opende zijn eerste winkel in 2019 in Sint-Joost-ten-Node, en vervolgens een tweede in november 2022 in Elsene. Op de kaart: heerlijke ontdekkingen zoals balouria, warbat, knafeh, bouza (ijs op basis van mastiek), halwa... en de beroemde halawet el-jibn, een dessert gemaakt van griesmeel en kaas, gevuld met room en versierd met pistachenoten.

Ornina Syrian Sweets | Leuvensesteenweg 118, 1210 Sint-Joost-ten-Node

| Edelknaapstraat 24, 1050 Elsene | ornina-syrian-sweets.be

2 | Koeloze kaas

In enkele jaren tijd ontwikkelde Neri De Meester een indrukwekkend assortiment met plantaardige alternatieven voor kaas, op basis van noten en zaden. © rv

Een ‘homage aan fromage’, zo noemt ze het zelf, en daarmee is meteen duidelijk dat er achter Omage een vrouw schuilt met artistieke flair. Neri De Meester studeerde aan het KASK in Gent, heeft een eigen lingeriemerk Under Thy Skin, maar stortte zich daarnaast op een nog even grote passie: gezond eten.

In enkele jaren tijd ontwikkelde ze een indrukwekkend assortiment met plantaardige alternatieven voor kaas, op basis van noten en zaden. Geproefd en goedgekeurd: dit zijn echte ‘gerijpte’ kaasjes, die het resultaat zijn van klassieke technieken die al eeuwenlang in het kaasmaken worden gebruikt. Door de natuurlijke fermentatie en het rijpingsproces zijn er bovendien geen bewaarmiddelen nodig. ‘Ik vond het zo vreemd dat typische vlees- of zuivelvervangers vaak een lange lijst van kunstmatige ingrediënten bevatten’, zegt De Meester. ‘In veel andere alternatieven voor kaas zitten niet eens volwaardige proteïnen, terwijl Omage door de noten een goede bron is van eiwitten en onverzadigde vetzuren. Ik geloof in een korte ingrediëntenlijst: noten, water, startculturen, zeezout, kruiden.’

En nee, het woordje ‘vegan’ valt niet. ‘Ik heb het liever over plantbased, met de nadruk op gezonde, pure, geva­rieerde voeding. Ik eet zelf niet strikt vegan, en geniet soms van een stukje ‘gewone’ kaas. Meer plantaardig eten is de toekomst, maar dat zullen we niet bereiken door mensen te dwingen om te kiezen of door iets te verbieden. Een kaasplankje met drie traditionele kazen en twee varianten van Omage, dat kan toch ook perfect?’

Met een kleine vooruitblik naar de eindejaarsperiode moeten de Omage-kaaskroketjes, die binnenkort in de diepvriesafdeling van Bio-Planet verkrijgbaar zijn, dé topper worden. De basis: ‘first snow’, een plantaardige camembert op basis van gefermenteerde cashewnoten.

Omage | Een lijst met verkooppunten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië vind je op de website. | Er is een webshop met verzending in België en Frankrijk.

3 | Klare wijn

Laurent Mélotte was de allereerste die in ons land rechtstreeks biologische en natuurlijke wijnen invoerde, en hij staat erom bekend dat hij een neus heeft voor zeldzame flessen en wijnmakers die geavanceerd werken.

Vandaag is de groothandelaar synoniem met natuurlijke wijn. Hij ontdekte de grootste wijnmakers in het genre. Het neemt niet weg dat hij ook veel weet van andere dan natuurlijke wijnen zonder sulfieten. Om te beginnen houdt Laurent van de makers van zijn favoriete wijnen. Het gaat om wijnen die misschien wel wat gebreken hebben als we moeten oordelen volgens de normen van het vak, maar bovenal zijn het wijnen die je in vervoering brengen. Het portfolio van zijn bedrijf, l’Odyssée des Arômes, bulkt van de legendarische namen, zoals Pierre Overnoy of Jean-François Ganevat in de Jura, en ook Mark Angéli in de Loire, de familie Mosse en Georges Descombes.

Op vrijdag en tijdens het weekend organiseert Mélotte met de hulp van een paar vrienden gezellige proeverijen in zijn voormalige feestzaal die hij meer dan twintig jaar geleden kocht: de Guet-à-Pintes. Een heel warme en familiale plek. Allen daarheen.

L’Odyssée des Arômes | Rue Constant Wauters 2, 1390 Grez-Doiceau (Pécrot) | De winkel is open op vrijdag en zaterdag, en volgens afspraak. | Meer info | facebook.com/laboutiquedelodyssee

4 | Van worst tot terrine

In Nassogne had slagerij Magerotte al in de jaren 70 een geweldige reputatie. Ze werd voor de oorlog opgericht door een familie van boeren. André en François Magerotte, de zonen die slagers werden, zorgden ervoor dat de band met de grond en de Ardense traditie behouden bleef.

De twee broers waren echte pioniers en begonnen met een varkensboerderij met vrije uitloop (Le Porc des Prairies d’Ardenne) op een moment dat de eerste industriële varkenskwekerijen en pluimveebedrijven in de streek opdoken. Ze gingen tegen de stroom in door kwaliteit te combineren met aandacht voor dierenwelzijn.

André Magerotte staat bekend om zijn charcuterie en gerookte vleeswaren: een dozijn worsten, een beenham, een honingham en terrines volgens oude familierecepten. Hij draagt excellentie en authenticiteit hoog in het vaandel.

Vandaag werkt de slager samen met de familie Lhoist, eigenaars van de prachtige permacultuurboerderij Ferme des Rabanisse. Binnenkort opent een tweede slagerij van Magerotte op de heuvels van Rochefort.