Peper, pasta & pastéis | In deze winkels koop je de wereldkeuken

Even genoeg van de oer-Vlaamse kost en de streekspecialiteiten? Met deze delicatessen tover je zelfs in de somberste herfstmaanden zon en kleur op je bord.

1 | Pasta met passie | Pastology, Eede, Nederland

Bijna rug-aan-rug in een piepkleine keuken in Zeeland maken ze verse pasta voor particulieren én voor tal van toprestaurants, zoals Misera* en Le Pristine* in Antwerpen en La Botte in Genk. ‘Veel mensen vinden het gek dat een restaurant zijn pasta niet zelf maakt, maar ze beseffen niet hoeveel werk erbij komt kijken’, aldus Bonaca.