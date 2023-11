World Vegan Day | 5 Belgische topwinkels voor vegan producten

Lees meer Business on a roll | Have a Roll

2 | Omage

Door de noten is Omage een goede bron van eiwitten en onverzadigde vetzuren. © RV

Neri De Meester ontwikkelde een assortiment aan plantaardige alternatieven voor kaas, op basis van noten en zaden.

De ‘gerijpte’ kaasjes zijn het resultaat van klassieke technieken die al eeuwenlang in het kaasmaken worden gebruikt. Er zijn bovendien geen bewaarmiddelen nodig.

‘Door de noten is Omage een goede bron van eiwitten en onverzadigde vetzuren. Ik geloof in een korte ingrediëntenlijst: noten, water, startculturen, zeezout, kruiden.’

3 | Succulente

Meer en meer patissiers bewijzen dat je dierlijke producten kunt vervangen door sojamelk, kikkererwtenwater, plantaardige oliën en andere natuurlijke emulgatoren.

Zo ook Damien Bulté en Victoria von Bathory in hun bakkerij en patisserie in Anderlecht.

Hun broden, gebak en creatieve taarten, zoals speculo-cheesecake en choconuts, vallen in de smaak bij steeds meer Brusselaars.

4 | Buddy Buddy

De ‘Praline chocolate’ van Buddy Buddy is ook te koop bij het luxewarenhuis Harrods in Londen. © Tony Le Duc voor terroir.be

In hun Brusselse atelier maken Matt Samra en Julien Gaucherot artisanale noten­boters. Zo is de ‘Praline chocolate’ een soort haute-couture­versie van Nutella, uit 80 procent geroosterde biohazelnoten en 20 procent pure Belgische chocolade. Hemels én ook te koop bij het luxewarenhuis Harrods in Londen.

Alles gebeurt met de hand: van het roosteren van de noten tot het plakken van de labels. ‘Het is een duur product, we richten ons op een publiek dat die kwaliteit weet te waarderen. Het is arbeidsintensief en we willen uitsluitend met biologische, Europese noten werken.’

5 | Confiserie Temmerman

Volgend jaar bestaat Confiserie Temmerman 120 jaar. © RV

Deze confiserie heeft een assortiment van 140 snoepsoorten, waarvan ze het gros zelf artisanaal produceren, met plantaardige acaciagom in plaats van dierlijke gelatine.

Volgend jaar bestaat de bollenwinkel 120 jaar, en vandaag is de vijfde generatie aan de slag.

Het recept van de peperkoek met honing mag dan dateren uit 1904, innovatie is hier geen vies woord. Na Gent en Aalst komt er nog dit najaar een winkel in het Zuid-Franse Villeneuve-sur-Lot. Online in de snoeppotten graaien kan ook.