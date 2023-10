Bubbels, bier en biowijn | De beste vind je in deze winkels

2 | Klare wijn | l’Odyssée des Arômes, Grez-Doiceau

Vandaag is de groothandelaar synoniem met natuurlijke wijn. Hij ontdekte de grootste wijnmakers in het genre. Het neemt niet weg dat hij ook veel weet van andere dan natuurlijke wijnen zonder sulfieten. Om te beginnen houdt Laurent van de makers van zijn favoriete wijnen. Het gaat om wijnen die misschien wel wat gebreken hebben als we moeten oordelen volgens de normen van het vak, maar bovenal zijn het wijnen die je in vervoering brengen. Het portfolio van zijn bedrijf, l’Odyssée des Arômes, bulkt van de legendarische namen, zoals Pierre Overnoy of Jean-François Ganevat in de Jura, en ook Mark Angéli in de Loire, de familie Mosse en Georges Descombes.