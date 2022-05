Dit is een van de meest ­exclusieve eilanden in de Stille Oceaan. Het privé-­eiland is het tropische paradijs van de Oostenrijkse miljardair en Red Bull-­medeoprichter ­Dietrich Mateschitz. Uitgestrekte kokospalmbossen, een golfbaan, verscheidene ­zwembaden, watervallen; dat alles omgeven door de diepblauwe ­Stille Oceaan.