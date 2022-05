Green O Montana, Verenigde Staten

Green O is een luxeresort tussen de dennenbomen in the middle of nowhere in Montana, in de Verenigde Staten. Om een idee te krijgen van de hoeveelheid bomen die het resort omringen: ga eens kijken via Earth View op Google. Green O is een ode aan ‘the great outdoors’. De activiteiten zijn zo cool dat je alleen al daarvoor richting Montana zou reizen. Vliegvissen, fat tire biking, ballonvliegen boven de bomen, met de helikopter ­boven National Glacier Park vliegen, kajakken, sneeuwscooteren of ijsschaatsen - om er slechts enkele te noemen. Het restaurant doet aan ‘live fire cooking’, een specialiteit van chef Brandon Cunningham.