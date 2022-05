Het Luikse architectuurbureau Miniatur creëerde een ongewoon adresje in het centrum van Luik. Deze oude duiventil is 14 m² groot (of klein), maar voelt toch ruimtelijker aan, doordat de designers ­ingenieus te werk gingen. Binnen is het ­gezellig, met veel blank hout en mooie, indirecte ­verlichting. De buitenkant oogt nostalgisch en klassiek.