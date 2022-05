Paradero Todos Santos, Cabo San Lucas El Pescadero, Mexico

Paradero Todos Santos omschrijft zichzelf als een ‘high design landscaping project’. Het verwijst naar de verbluffende betonnen architectuur die opgaat in de omliggende ‘Sierra de la Laguna’-bergketen. Een mix van brutalisme en mid-centurydesign. Het gebouw van de architecten Rubén Valdez en Yashar Yektajo golft doorheen het woestijnlandschap en overal hangen hangmatten als ‘star nets’, om sterren te kijken. Ook de botanische tuinen zijn een spektakel: alle yucca’s, agaves en andere cactussen werden ter plekke gekweekt of aangekocht bij lokale plantenkwekers. In de moestuinen groeien meer dan tien soorten pepers, die later op je bord of in je cocktail belanden.