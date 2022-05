In het ietwat onbekende Cambria – op vier uur rijden van L.A., langs de Highway 1 in Californië – vind je dit nieuwe hotel. De kustlijn is grillig en ambitieus, met wouden van cipressen en dennenbomen, de perfecte plek voor een romantisch weekendje weg. Je kunt uitrusten in het mooie hotel, wandelen langs de kust en wijndomeinen en lokale boerenmarktjes verkennen.