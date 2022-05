Bela Vista Hotel and Spa, Algarve, Portugal

Bela Vista ligt op de top van een klif met panoramisch uitzicht op het strand en de diepblauwe Atlantische Oceaan. De stijl? Geen strak designhotel, wel een onberispelijk witte klassieke villa aan de Praia da Rocha, geopend in 1934 als eerste hotel in de Algarve. Behalve de wauwlocatie met mooi zwembad is er ook restaurant Vista, met een verfijnde gastronomie op het menu en een sfeervolle L’Occitane-spa van 400 m².