In november 2021 ging dit vijfsterren-time-outresort open in het dorpje Montagna, iets ten zuiden van de Noord-Italiaanse stad Bolzano. Manna Resort is ondergebracht in een oude zagerij, is uitsluitend bedoeld voor volwassenen en focust op mentaal en fysiek welzijn. Er is de Manna Spa en Manna Medical met holistische therapieën en een mooi natuurzwembad.