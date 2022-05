Een hotel even statig als zijn naam, gelegen op een klif aan de kust van Amalfi. Het gebouw staat – of hangt – er al sinds de jaren 1960, maar werd de voorbije vier jaar gerenoveerd en is sinds enkele maanden opnieuw open. Dronefoto’s van de spectaculaire setting bewijzen het: het zeewater hier kleurt turquoise. Op ontdekking gaan in het hotel is een absolute must, want grote ­ramen omkaderen de zee.