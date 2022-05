One & Only Desaru coast, Bandar Penawar, Maleisië

Dit is een van de best bewaarde ­beachsidegeheimen van Azië. De nieuwe One & Only ligt aan de Desaru-kust. In de jaren 1970 ­superpopulair, maar daarna compleet vergeten tot dit hotelproject er opende. Het hotel is omringd door 128 hectare diepe jungle en heeft een prachtig uitzicht op de ongerepte Maleisische kust. De locatie is dicht bij Singapore: er hangt een coole vibe van ‘work hard, play hard’. Ook geschikt voor families.