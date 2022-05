Patina, Fari Islands, Maldiven

Het zoveelste resort op de Maldiven, zou je denken. Maar Patina is een tikje ­anders. Meer archi, foodie en arty. De architectuur is getekend door Studio MK27, een Braziliaans bureau dat bekendstaat om zijn zwevende paviljoenen. Op het eiland staat ook een skyspace van kunstenaar James Turrell en geregeld worden artists in residence uitgenodigd. De jongste naam op het lijstje was niet minder dan Daniel Arsham. De menukaart van de Fari Beach Club – slechts een van de twaalf restaurants – werd bedacht door onze eigen sterrenchef Nick Bril.