Byblos Art Hotel Villa Amistà, Verona, Italië

Dit lijkt wel een museum! Een waar kunst- en designlovers hun hart zullen ophalen. De Venetiaanse Villa Amistà dateert uit de 15de eeuw. Ontwerper Alessandro Mendini bewaarde de eeuwenoude fresco’s in deze architecturale parel en zorgde met zijn creatieve geest voor een hedendaagse twist. Denk Ron Arad, Philippe Starck, Marcel Wanders, Ettore Sottsass, om maar een paar namen te noemen.

Check-in

Get a room

Designaccessoires, Byblos Casa-meubels en avant-gardistische creaties geven verfijning aan de authentieke charmes van de 58 ‘art design rooms’ (in elke kamer vind je een lijst met alle geëxposeerde werken). Het klassieke interieur uit de 17de eeuw krijgt extra pit door de moderne tinten in alle kleuren van de regenboog. Ontwaak met uitzicht op de wijngaarden of op het prachtige park van het domein, een Italiaanse tuin met fonteinen uit Veronees marmer die adellijke schoonheid uitstralen.