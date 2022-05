Manuela en Iwan Wirth, het ­powerkoppel achter de hedendaagse kunstgalerie Hauser & Wirth - met vestigingen in Zürich, Londen, Los Angeles, Hongkong en New York - renoveerden in het Schotse dorpje Braemar het hotel The Fife Arms tot een uniek boetiekhotel. Als leuke extra hingen ze het vol met werken uit hun collectie van bijna 16.000 stuks.