Dit luxueuze safarikamp ligt in het Moremi Game Reserve, vlak bij de Okavango-delta. Het hele complex baadt in kunst, van entree tot spa en yoga­paviljoen. De zon levert alle energie, keukenafval gaat gecomposteerd naar de moestuin, net als gefilterd ‘grijs water’. Op het all-inprogramma staan wijntastings, fotosafari’s, helikopterexcursies, kanotochten, wild picknicks of ontbijt in de bush.