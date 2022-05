Sinds 2001 al is dit landgoed een vaste waarde in Toscane, bij Siena. Bovendien focust het volledig op de pure gastronomie van de regio. Behalve een sterrenrestaurant heeft het hotel ook een fermentatielab, dat de kunst van oude kooktechnieken combineert met de crea­tiviteit van het culinaire team van Borgo Santo Pietro. Het resultaat wordt gepresenteerd in de pop-up Orto.