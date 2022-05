Casa di Langa, Piemonte, Italië

De klassieke regio Piemonte in Noord-Italië kent een renaissance en daar is dit nieuwe hotel een mooi bewijs van. Casa di Langa biedt niet alleen (zoals wel meer hotels in deze regio) een restaurant, Vespa-tours, een spa en een wijnacademie, er is ook een kookschool waar je bij Italiaanse chefs brood leert bakken of verse pasta leert maken. Er is zelfs een ‘truffelconciërge’ die gasten helpt bij het zoeken en aankopen van de beste truffels in de buurt.