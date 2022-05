Casa Silencio, Oaxaca, Mexico

De Vallei van Xaagá in Mexico kreeg als bijnaam Vallei der Stilte en het is hier dat Casa Silencio vorig jaar opende. Bij aankomst krijg je het gevoel in een hedendaagse tempel binnen te wandelen. De muren zijn gebouwd met aangestampte aarde, volgens de lokale tapial-techniek. Het licht valt gefilterd binnen via artistieke daksculpturen en de ceremoniële architectuur van Alejandro D’Acosta is een bestemming op zichzelf.