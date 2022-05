Stanly ranch, Napa Valley, Verenigde Staten

Stanly Ranch is een modern farmhouse tussen de wijngaarden in de beroemde Napa Valley in de VS. Het opende eind april als een van de meest luxueuze hotels in de omgeving. In Halehouse, de spa op het domein, vind je een tepidarium (milde sauna) of salt room (met zouttherapie). Fieldhouse is de bewegingsstudio waar je meditaties, pilates of yoga op maat boekt. Je kunt op de ranch ook een Land Rover Defender huren voor het betere cruisewerk langs de Sonoma Coast.