Een ‘therapeutisch retreat’ in Franschhoek, een van de bekendste wijnregio’s in Zuid-Afrika. Bij Sterrekopje draait alles om helen en connecteren met jezelf en de natuur. Het dagprogramma bevat intuïtieve massages, reinigingsrituelen, geluidstherapie, een cacao­ceremonie, meditaties, wild swimming, workshops pottenbakken, qi gong of vrije dans.