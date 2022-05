The Ivens, Lissabon, Portugal

Tot 2016 was dit grootse gebouw in de stijlvolle Chiado-wijk bezet door de radiostations Renascença, RFM en Mega Hits. De rustige Rua Capela herbergt nu het nieuwste boetiekhotel van Lissabon: The Ivens, een eerbetoon aan Portugese ontdekkingsreizigers. Aan de buitenkant ziet het er statig uit, binnen is het een doolhof van extravaganza - van de hand van de Spaanse ontwerper Lázaro Rosa-Violán, bekend van zijn JNcQUOI Avenida-project in Lissabon.