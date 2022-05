Celebs zoals Tom Hanks en Madonna komen graag naar het Cycladische, laid-back eilandje Antiparos. In de lente van 2021 ging daar The Rooster open, die dezelfde filosofie heeft: low profile, high privacy en vooral überstijlvol. De excentrieke eigenares Athanasia spoort haar gasten aan om het rustiger aan te doen en te genieten van de eenvoudige dingen en niet per se activiteiten of lijstjes af te vinken.