Explora El Chaltén, Patagonië, Argentinië

De constructie van deze lodge in de Eléctrico Valley, in Argentijns Patagonië, is een memorabel meesterwerk, met op de achtergrond de Marconi-gletsjer. Gasten zijn designminnende avonturiers gesteld op luxe. Het restaurant is een belangrijk onderdeel. De Argentijnse topkok Pablo Jesús Rivero bedacht een menu met seizoensingrediënten van lokale boeren. Rivero is met zijn steakhouse in Buenos Aires elk jaar een vaste waarde in ‘The World’s 50 Best Restaurants’.