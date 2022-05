In het hart van de Ardennen, in een weelderig boslandschap met valleien, ligt het domein Moulin de Rensiwez, met de hutten Les Cabanes De Rensiwez: unieke leeradresjes. Het stuwmeer van Nisramont ligt op een boogscheut van Rensiwez, de plek bij uitstek voor een avontuurlijke kajaktocht. Ideaal om te cocoonen in stijl.