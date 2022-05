Vergeet het ijshotel, dat is zo passé – en veel te koud. Kies voor het Tree­hotel, een veel toffere optie in de wildernis van Zweeds Lapland, net ten zuiden van de poolcirkel. Het hotel bestaat uit acht buitengewone boomhutten, elk ontworpen door een andere architect en verspreid over een dennenbos dat er tijdens de winter wit bij ligt met nu en dan het noorderlicht als protagonist.