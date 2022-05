Indrani Lodge, Genappe, Wallonië, België

Op een uurtje rijden van onze hoofdstad ben je in het pittoreske Loupoigne in Waals-Brabant, de thuisbasis van de Indrani Lodge. Deze middeleeuwse hoeve deed vroeger dienst als boerderij, maar werd doorheen de jaren omgetoverd tot een romantisch logeeradres. In de tuin van Indrani Lodge groeien eetbare bloemen en de kruidentuin is een schatkamer voor de chef-kok. Flaneer in de boomgaard en de pluktuin of wandel naar de oude schuur en neem een duik in het verwarmde zwembad.