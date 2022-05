In de luxueuze Pikaia Lodges, gelegen op Santa Cruz Island, begint het ecoavontuur voor globetrotters. Dit land-based concept ligt op de Galapagoseilanden, waar pinguïns van de ruwe rotsen springen en over de witte zandstranden paraderen. Dankzij het zeereservaat is de onderwaterwereld van deze archipel beschermd.