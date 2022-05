Aan de rand van de Negev-­woestijn, een Bijbelse erfenis, ligt Six Senses Saharat. Dit is een oord van rust en stilte, waar je uitkijkt op oranje zandduinen en waar je ‘s nachts de oneindige sterrenhemel bewondert. Six Senses wil de natuurlijke charme van deze omgeving koesteren: duurzame ontwikkeling, lokale productie en de ondersteuning van de ecosystemen staan hier centraal.